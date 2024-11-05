Победы «Спартака» и «Зенита» и голы в матче «Динамо» — «Локо»: ставим на Кубок России

Прогноз: победа «Спартака» с форой −1 за 2.02.
«Спартак» на подъеме после эмоциональной победы над ЦСКА (2:0), для куражной команды с таким экспрессивным тренером, как Станкович, это важно. К тому же «Ростов» — удобный соперник. Красно-белые месяц назад разобрались с ним в Москве (3:0). Да, это Кубок, тут обычно играют неосновным составом, но тем не менее. В дерби с ЦСКА у «Спартака» на скамейке запасных было 6 легионеров плюс Хлусевич и Зиньковский. В Кубке такой состав будет выглядеть очень даже прилично. Особенно если спартаковцы снова применят высокий прессинг и заставят соперника ошибаться.
«Ростов» тоже любит прессинговать и как раз поймал на ошибке вратаря «Динамо» в прошлом туре. Но когда команда Карпина сама владеет мячом, до опасных моментов дело редко доходит. А вот в обороне стало получше, хотя по моментам «Динамо» могло забить больше одного мяча. В Кубке «Ростов» обычно выставляет не самый сильный состав: для Карпина приоритет — чемпионат России и здоровье футболистов. Хотя и среди основы сейчас многие футболисты не на пике формы. Роналдо, Мохеби и Голенков редко забивают. Для «Спартака» этот матч, тем более при своих болельщиках, важнее, так что выбираем победу хозяев.
Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.73.
От «Динамо» по привычке ждали атакующего и веселого футбола, но без Бителло атака выглядела не так ярко. С «Ростовом» в какой-то момент бело-голубые перешли на длинные передачи, и это не дало результат. Личка в итоге оценил игру своей команды словом из 6 букв. Можно выделить только Нгамале и Кутицкого, один гол они организовали, но тот же Нгамале не реализовал выход один на один. Кроме Бителло «Динамо» не хватает Лаксальта и Майсторовича, но и с нынешним набором футболистов команда может играть лучше. Ждем, что бело-голубые прибавят в ближайшем матче.
«Локомотиву» тоже пришлось непросто без своего главного креативщика и бомбардира Батракова. «Железнодорожники» долго взламывали «Рубин» через фланги и все-таки дожали казанцев в самом конце. Важный гол забил Тимофеев, успешно заменивший в этом матче Баринова. «Локо» — лучшая команда Кубка России на групповом этапе, она набрала 17 очков из 18. В первую очередь, это говорит о глубине состава. Так, у Галактионова есть Пиняев, Сарвели и Сулейманов, есть молодые Раков и Салтыков, которым надо давать практику. Сегодня в состав «Локо» вернется Батраков, а значит, голы будут.
Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.88.
ЦСКА разочаровал в дерби. План Николича выбегать в контратаки не сработал, выбор Гуарирапы на позицию основного нападающего тоже себя не оправдал, да и вообще у армейцев мало что получалось. Теперь эту неудачу надо разобрать, пережить, в этом смысле игра с «Рубином» не очень кстати. Да еще и в Казани. Скорее всего, Николич сделает акцент на ответном матче, а здесь выпустит резерв. Хотя те же Роша и Обляков вполне могут сыграть, ближайший тур они все равно пропустят из-за удалений со «Спартаком». В атаке также можно ждать Мусаева, а вот по Пьяничу пока много вопросов. Звездный новичок еще не вписался в игру команды и не набрал оптимальную форму.
«Рубин» может быть доволен первым кругом, казанцы занимают 7-е место. По составу и бюджету им сложно рассчитывать на топ-6, так что тут все по делу. Да, перестал забивать Даку, за осень у него пока всего один гол, это проблема. В атаке команда Рахимова создает не так много, да и реализация подводит. Зато в обороне все хорошо, казанцы мало что позволяют сделать своим соперникам. Поэтому у «Рубина» сейчас много низовых матчей, вот и в этой встрече мы не ждем много голов. Для ЦСКА такие матчи тоже характерны. Особенно в Кубке: тут за все 6 матчей ни разу не пробили тотал больше 2,5.
Прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 1.80.
От «Зенита» ждали разгрома махачкалинского «Динамо», у соперника были большие проблемы с защитниками. И поначалу все к этому и шло, питерцы быстро забили два мяча. А потом Мостовой не забил, выйдя один на один, Вендел упустил момент, а «Динамо» своим шансом со стандарта воспользовалось. Так что в итоге Семак рад и простой победе со счетом 2:1. Тем более «Зенит» потерял из-за травм Латышонка и Нино. Да и Соболев пока еще не тот, что раньше. В Кубке у питерцев обычно эффективно выходят Ерохин и Артур плюс могут появиться Клаудиньо и Глушенков. Больших проблем с составом у Семака нет.
«Ахмат» недавно прервал черную полосу, победив «Ростов». Казалось, команда Ташуева теперь будет набирать очки, но в воскресенье грозненцы уступили «Пари НН» 0:2. Адамов упустил стопроцентный момент, а Садулаев не забил пенальти — и все это при 0:0. Ташуев считает, что команду преследует злой рок. Но все-таки главная проблема «Ахмата» — атака. Кардосо не в форме, и набирать ее он будет как раз в Кубке. Впрочем, в обороне у грозненцев тоже есть проблемы. Сейчас им играть два раза подряд с «Зенитом», домашний матч в РПЛ будет явно важнее. Так что будет странно, если в Кубке питерцы не одержат комфортную победу.
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