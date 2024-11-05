Победы «Спартака» и «Зенита» и голы в матче «Динамо» — «Локо»: ставим на Кубок России

«Рубин» может быть доволен первым кругом, казанцы занимают 7-е место. По составу и бюджету им сложно рассчитывать на топ-6, так что тут все по делу. Да, перестал забивать Даку, за осень у него пока всего один гол, это проблема. В атаке команда Рахимова создает не так много, да и реализация подводит. Зато в обороне все хорошо, казанцы мало что позволяют сделать своим соперникам. Поэтому у «Рубина» сейчас много низовых матчей, вот и в этой встрече мы не ждем много голов. Для ЦСКА такие матчи тоже характерны. Особенно в Кубке: тут за все 6 матчей ни разу не пробили тотал больше 2,5.