Ставка против фаворита: прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча в АПЛ плюс разгромил «Солфорд» в Кубке Англии 8:0, но говорить о выходе из кризиса еще рано. Победы над «Лестером» и «Вест Хэмом», двумя проблемными командами, получились не совсем по игре, моментов у ворот «Сити» хватало. Главная проблема все та же: без Родри нет надежности в центре поля, Ковачич не справляется с ролью опорника. Сказываются и травмы защитников. В атаке стало получше, Де Брейне постепенно набирает форму, Савиньо очень хорош, Холанд снова забивает. И все же без свежей крови тут не обойтись, поэтому «Сити» уже наметил несколько трансферов. В Манчестере ждут форварда «Айнтрахта» Мармуша за 70 млн евро и защитника «Ланса» Хусанова за 50 млн.
«Брентфорд» известен как клуб с небольшим по меркам АПЛ бюджетом, который находит недооцененных игроков с помощью продвинутой статистики. Тут уделяют большое внимание стандартам, в том числе розыгрышам с центра поля. Благодаря этому «пчелы» забили несколько голов уже на 1-й минуте матча. Но не всегда это преимущество получается удержать. Многие отмечали, что «Брентфорд» хорош на своем поле в этом чемпионате, однако соперники поначалу были не самые сильные. Так что недавние домашние поражения от «Ноттингем Форест» (0:2) и «Арсенала» (1:3) не должны удивлять. У «Брентфорда» выделяется пара нападающих Висса — Мбемо, на двоих они забили уже 23 гола.
В первом круге «Брентфорд» довольно смело прессинговал на «Этихаде» и поплатился за это. Интересно, выберет ли главный тренер «пчел» Франк сегодня более осторожную тактику. Против нынешнего «Сити» эффективнее компактно обороняться у своей штрафной и убегать в контратаки. На индивидуальный тотал «Брентфорда» больше 1 «Бетсити» дает коэффициент 1,65, на два гола от хозяев и больше — 2,50. В плане исхода смотрится такая ставка: победа «Брентфорда» с форой +1 за 1,83 в «Фонбете». Все-таки команда Гвардиолы еще не вышла из кризиса, и этим можно воспользоваться.