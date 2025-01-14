Ставка против фаворита: прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча в АПЛ плюс разгромил «Солфорд» в Кубке Англии 8:0, но говорить о выходе из кризиса еще рано. Победы над «Лестером» и «Вест Хэмом», двумя проблемными командами, получились не совсем по игре, моментов у ворот «Сити» хватало. Главная проблема все та же: без Родри нет надежности в центре поля, Ковачич не справляется с ролью опорника. Сказываются и травмы защитников. В атаке стало получше, Де Брейне постепенно набирает форму, Савиньо очень хорош, Холанд снова забивает. И все же без свежей крови тут не обойтись, поэтому «Сити» уже наметил несколько трансферов. В Манчестере ждут форварда «Айнтрахта» Мармуша за 70 млн евро и защитника «Ланса» Хусанова за 50 млн.