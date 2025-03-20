Прогноз на матч «Автомобилист» — СКА 20 марта 2025 года: превосходство обороны над атакой

«Автомобилист» к концу чемпионата, кажется, совсем потерял интерес к игре — пять поражений в семи последних матчах. Даже переезд на новую арену не взбодрил хоккеистов. Результат получается демонстрировать только со слабыми оппонентами, играющими без мотивации. Однако причины такой игры до конца непонятны — екатеринбуржцы раньше проваливали матчи на вылет, но прошлый сезон должен был поменять это отношение. Тогда команда дошла до полуфинала и вылетела только в седьмой игре от будущего победителя. Поменяло ли такое выступление ментальность игроков или прошлогодний результат был лишь стечением многих обстоятельств, только предстоит узнать.