Прогноз на матч «Автомобилист» — СКА 20 марта 2025 года: превосходство обороны над атакой

Неожиданно важный матч для обеих команд. СКА в случае поражения может остаться на седьмом месте к старту плей-офф, что гарантированно сводит их в первом раунде с неудобным московским «Динамо». Команда из Екатеринбурга победой в игре может гарантировать себе место в топ-4 Востока и старт Кубка Гагарина на новой домашней арене.
Коэффициенты букмекеров на матч «Автомобилист» — СКА
Итоговую победу СКА в матче букмекеры оценивают в 1,75. На «Автомобилист» коэффициент немного выше — 2,10. Насколько результативным будет матч неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,95, меньше — 1,85.
Прогноз на матч «Автомобилист» — СКА
К концу регулярного чемпионата питерцы начали демонстрировать хороший хоккей. Авантюрная оборона и сверхрезультативная атака сменились на осторожный и терпеливый стиль. С такой игрой армейцы наверняка собираются заходить в плей-офф. В последних матчах результат был неплохим — четырежды выиграли в пяти последних встречах. Однако встреча с «Трактором» закончилась поражением. У СКА вновь не выручил вратарь, а также подвели спецбригады — дали сравнять счет, играя в большинстве.
Главная проблема питерцев — отсутствие баланса. Команда не может сочетать хорошее нападение с надежной игрой сзади. В ситуации, когда армейцам приходится защищать счет, пропадает опасность у чужих ворот. Надежды команды связаны в такой ситуации с высоким качеством нападающих, но это не всегда работает исправно.
«Автомобилист» к концу чемпионата, кажется, совсем потерял интерес к игре — пять поражений в семи последних матчах. Даже переезд на новую арену не взбодрил хоккеистов. Результат получается демонстрировать только со слабыми оппонентами, играющими без мотивации. Однако причины такой игры до конца непонятны — екатеринбуржцы раньше проваливали матчи на вылет, но прошлый сезон должен был поменять это отношение. Тогда команда дошла до полуфинала и вылетела только в седьмой игре от будущего победителя. Поменяло ли такое выступление ментальность игроков или прошлогодний результат был лишь стечением многих обстоятельств, только предстоит узнать.
«Автомобилист» будет играть против армейцев вторым номером — такой подход к встречам стал визитной карточкой тренера Заварухина. Результат будет складываться из двух факторов: хорошей игры вратаря и отменной реализации моментов в редких атаках. Если забарахлит хоть один компонент, хозяева вряд ли смогут добыть положительный результат.
Наш прогноз: тотал меньше 5,5 — за 1,85. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем поставить на ничью по итогам основного времени — за 4,00.
Статистические тренды в играх «Автомобилиста» и СКА
|«Автомобилист»
|СКА
|5 поражений в 7 последних играх.
|4 победы в 5 последних матчах.
|В 8 из 10 последних игр был тотал меньше 5,5.
|Не проигрывал первый период в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Мнением о матче поделился эксперт «ВсеПроСпорт» Владимир Плющев. Заслуженный тренер ждет нерезультативной игры и победы гостей: «Уральцы после домашнего поражения от “Салавата” практически потеряли шансы как на второй, так и на третий восточный посевы. Особого смысла умирать на льду нет. Конечно, разгуляться питерской атаке дисциплинированная команда Заварухина не даст, четыре гола на двоих видятся максимумом для этой встречи. Но трудовая победа СКА видится более вероятным исходом».
Ставки на матч «Автомобилист» — СКА 20 марта 2025 года
Тотал меньше 5,5 — 1,85.
Ничья в основное время — 4,00.