Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ» 29 апреля 2025 года: стоит ли ждать голов?

Ни «Арсенал», ни «ПСЖ» пока так и не поднимали над головой кубок Лиги чемпионов. Теперь одна из этих команд обязательно приблизится к своей мечте: победитель во второй раз выйдет в финал главного турнира Европы в своей истории. Осенью команды уже пересекались на «Эмирейтс». Тогда «канониры» полностью переиграли гостей из Парижа и добились уверенной победы (2:0). Вопрос в том, сумеет ли теперь «ПСЖ» показать, насколько он вырос с той встречи, и способен ли навязать «Арсеналу» равную борьбу.