Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ» 29 апреля 2025 года: стоит ли ждать голов?

Ни «Арсенал», ни «ПСЖ» пока так и не поднимали над головой кубок Лиги чемпионов. Теперь одна из этих команд обязательно приблизится к своей мечте: победитель во второй раз выйдет в финал главного турнира Европы в своей истории. Осенью команды уже пересекались на «Эмирейтс». Тогда «канониры» полностью переиграли гостей из Парижа и добились уверенной победы (2:0). Вопрос в том, сумеет ли теперь «ПСЖ» показать, насколько он вырос с той встречи, и способен ли навязать «Арсеналу» равную борьбу.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «ПСЖ»
По мнению букмекеров, «Арсенал» является небольшим фаворитом в домашнем матче: победа лондонского клуба стоит 2,10, ничейный результат — 3,60, а победа гостей — 3,45. На тотал больше 2,5 предлагают 1,90.
Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ»
«Арсенал» давно уже поставил Лигу чемпионов в приоритет, шансов догнать «Ливерпуль» не было. За последние четыре тура «канониры» обыграли только «Ипсвич» (4:0), а в остальных матчах довольствовались ничьими с «Эвертоном» (1:1), «Брентфордом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (2:2). Главное, что в ЛЧ лондонцы прошли мадридский «Реал», одержав победы в обеих встречах (3:0 и 2:1).
Интересно, что против «Реала» команда Артеты сыграла надежно в защите, даже несмотря на травму основного защитника Габриэла. Кивер без проблем заменил бразильца в центре защиты. В нападении по-прежнему не хватает профильных нападающих, но Мерино доказал, что может быть полезен в центре атаки, а быстрые Мартинелли и Троссард всегда опасны на пространстве. Плюс, очень вовремя вернулся после травмы Сака.
«ПСЖ» показал лицом новый проект в этом сезоне. В Париже теперь ставка не на отдельных звезд вроде Месси, Неймара и Мбаппе, а на команду-звезду. Здесь много молодых игроков, Луис Энрике поставил скоростной и техничный футбол. «ПСЖ» продолжает доминировать во Франции, досрочно оформив чемпионский титул в Лиге 1. Лишь в прошлом туре команда потерпела первое поражение в чемпионате, уступив «Ницце» (1:3).
В плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» прошел «Брест», «Ливерпуль» и «Астон Виллу». В ответном четвертьфинале с бирмингемцами французским болельщикам пришлось понервничать, потому что их команда почти растеряла все накопленное преимущество. Англичане отыгрались с 0:2, забив три мяча, и были близки к четвертому голу и дополнительному времени. Но Доннарумма спас «ПСЖ».
У чемпиона Франции яркая атака. Тут хорош не только Дембеле (25 голов и 5 передач в 2025 году), но и молодые Дуэ с Барколя. Как обычно, ярко играет Хвича, его дриблинг остается кошмаром для защитников. «Арсенал» в этом сезоне ЛЧ очень результативен: в 8 матчах команда забила 27 голов. У «ПСЖ» — 36 голов в девяти играх. Но в первом полуфинале обе команды могут осторожничать, цена ошибки тут высока.
Наш прогноз: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,82. Еще один, более рискованный, но по-своему логичный вариант — ничья за 3,60, такой результат не станет катастрофой ни для англичан, ни тем более для французов.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «ПСЖ»
|«Арсенал»
|«ПСЖ»
|Не проигрывает 12 матчей подряд.
|В 5 последних матчах проходила ставка «обе забьют».
|В 4 из 5 последних матчах проходил тотал больше 2,5.
|Выиграл 1 из 4 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко верит в англичан: «Третья встреча подряд для “ПСЖ” с английской командой в ЛЧ. На чемпионаты им отвлекаться не приходится. Все-таки здесь я поверю в “Арсенал”. Меня он в четвертьфинале больше убедил в своем уровне, в своих шансах на успех в этой ЛЧ. Клуб грамотно играл, атаковал, созидал, возвращался вовремя в оборону. Плюс, сейчас игра пройдет в Лондоне. Ставлю на победу “Арсенала” за 2,14».
Ставки на матч «Арсенал» — «ПСЖ» 29 апреля 2025 года
«Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,82.
Ничья за 3,60.