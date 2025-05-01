Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года: ярославцы победят в гостях

«Салават Юлаев» сделал важный шаг и забрал игру на выезде. Теперь уфимцы могут захватить инициативу в серии, победив в домашних матчах. «Локомотив» отлично играет в гостях, но против коллектива Козлова в этом сезоне испытывает проблемы. Третий матч покажет, сохранилась ли мощь «Салавата» на домашнем льду.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»
Букмекеры немного больше верят в гостей: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,85, на «Салават Юлаев» — 1,95. Голов почти не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,42.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»
«Локомотиву» удалось выиграть последний матч, но на выездные игры команда из Ярославля приехала со счетом в серии 1−1. Гостевые встречи — не проблема для «железнодорожников». В этом плей-офф они проиграли лишь один поединок на чужих аренах. Кажется, что коллективу Никитина даже проще при болельщиках соперника: хоккеистам можно спокойно играть от обороны и пользоваться ошибками оппонента, которого фанаты бесконечно гонят вперед.
В этой серии ярославцы еще не играли на свой максимум: первый матч провалила вся команда в плане скоростей, а вратарь Исаев провел плохую игру. Во второй встрече был глупый автогол Береглазова, который срезал шайбу в свои ворота и позволил оппонентам зацепиться за концовку. При этом «Локомотиву» все же удалось впервые в сезоне обыграть «Салават Юлаев» — теперь должно стать легче.
Уфимцы же в обоих поединках показывали, за счет чего собираются побеждать соперника — мало атаковали и много оборонялись. В защите «юлаевцы» пробовали повторить омские наработки: большое количество блоков, плотная игра на пятаке и надежная игра вратаря, который не допускает добиваний.
В атаке же пока получается не все. В первой встрече нападающим «Салавата» дважды удалось забить бросками с чистого льда. Однако во втором матче Исаев таких ошибок не допускал и уфимцы остались без голов (автогол не считаем). Тренер Козлов после поединка говорил о плохом втором периоде, который предстоит поменять. Но сделать это будет непросто: оба раза ярославцы выигрывали отрезок и перебросали соперников с общим счетом 32:6.
В следующей встрече «Локомотив» не будет форсировать события и попробует перетерпеть стартовый штурм «Салавата», который должен быть на домашней арене. Ярославцам важно забить первыми — это может произойти во втором периоде. Тогда инициатива уже будет на стороне гостей. Третий период у «железнодорожников» получается так себе — четыре проигрыша подряд в этом отрезке. Однако Никитин говорил, что работает над этим и должен сделать все, чтобы ситуация не повторилась снова.
Наш прогноз: итоговая победа «Локомотива» — за 1,85. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу гостей во втором периоде — за 2,75.
Статистические тренды в играх «Салавата Юлаева» и «Локомотива»
|«Салават Юлаев»
|«Локомотив»
|8 побед в 10 последних домашних матчах.
|8 побед в 10 последних гостевых встречах.
|В 4 последних домашних играх забивали минимум по три гола.
|В 6 последних матчах проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков ждет большого количества бросков от матча: «Нашел интересный вариант: индивидуальный тотал бросков в створ от “Салавата Юлаева” больше 26,5. Вполне рабочая ставка. Есть и общий вариант — тотал бросков по воротам обеих команд больше 60,5. Учитывая, как “Локомотив” активно бросает с дистанции, даже если не всегда опасно, этот тотал тоже можно пробить».
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года
Итоговая победа «Локомотива» — 1,85.
Победу «Локомотива» во втором периоде — 2,75.