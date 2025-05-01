Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 1 мая 2025 года: ярославцы победят в гостях

В следующей встрече «Локомотив» не будет форсировать события и попробует перетерпеть стартовый штурм «Салавата», который должен быть на домашней арене. Ярославцам важно забить первыми — это может произойти во втором периоде. Тогда инициатива уже будет на стороне гостей. Третий период у «железнодорожников» получается так себе — четыре проигрыша подряд в этом отрезке. Однако Никитин говорил, что работает над этим и должен сделать все, чтобы ситуация не повторилась снова.