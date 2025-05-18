Прогноз на Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года: триумф Пиастри и провал «Феррари»

Пиастри ждет более упорной борьбы, чем в Майами. Там Оскар стартовал четвертым, но довольно быстро сблизился с Ферстаппеном, обогнал его и дальше держал комфортный отрыв до финиша. В Италии Пиастри стартует первым, у него лучше машина, и он редко ошибается. Ставка на его победу логична, но коэффициент все-таки слишком маленький. А вот на то, что австралиец покажет быстрейший круг, можно поставить за 2,00.