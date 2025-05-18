Прогноз на Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года: триумф Пиастри и провал «Феррари»

Квалификация на Гран-при Эмилии-Романьи обернулась провалом для «Феррари». На домашнем этапе Хэмилтон и Леклер не попали в топ-10: первый занял 12-е место, второй — 11-е. Победа Пиастри не удивила, гонщик «Макларена» очень хорош в этом сезоне. Австралиец на 0,1 секунды опередил Ферстаппена. Сильно не повезло новичку «Ред Булла» Цуноде, он разбил свою машину и теперь будет стартовать последним.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Эмилии-Романьи
По мнению букмекеров, у Пиастри большие шансы выиграть гонку, на его победу дают коэффициент 1,40. Дальше раздолье для тех, кто верит в сенсации и высокие котировки. На успех Ферстаппена предлагают 4,50, на Норриса — 6,50, на Расселла — 15,00. За этой четверкой — пропасть: победа Леклера стоит 90, Хэмилтона — 125.
Прогноз на Гран-при Эмилии-Романьи
У «Феррари» были надежды на этот этап. Машина Хэмилтона вроде начала вести себя лучше, но стоило поменять шины в квалификации, как все вернулось на круги своя. В 2025-м за 6 гонок «скудерия» только один раз попала на подиум. Это явно не тот результат, на который рассчитывала команда, подписывая британца.
«Макларен» не смог занять два первых места на стартовой решетки. Пиастри свою работу сделал, а вот Норрис допустил несколько ошибок и финишировал в квалификации четвертым. Третью попытку он проехал хуже, чем предыдущую.
Пиастри дважды выигрывал квалификацию в этом сезоне и оба раза финишировал первым в гонке. Всего у австралийца 4 победы, он лидирует в общем зачете. Норрис — второй, он отстает на 16 очков. После победы в Австралии Ландо никак не может угнаться за своим товарищем по команде. Сам Норрис удивлен своим результатом, раньше, по его словам, хорошая квалификация была его главной фишкой.
Пиастри ждет более упорной борьбы, чем в Майами. Там Оскар стартовал четвертым, но довольно быстро сблизился с Ферстаппеном, обогнал его и дальше держал комфортный отрыв до финиша. В Италии Пиастри стартует первым, у него лучше машина, и он редко ошибается. Ставка на его победу логична, но коэффициент все-таки слишком маленький. А вот на то, что австралиец покажет быстрейший круг, можно поставить за 2,00.
Также можно присмотреться к пилоту «Мерседеса» Расселлу. Он был на подиуме в 4 гонках из 6, на Имоле Джордж стартует 3-м. Коэффициент на то, что Расселл займет место с 1-го по 3-е — 1,80.
Статистические тренды Гран-при Эмилии-Романьи
«Формула-1» вернулась на Имолу в 2020 году, с тех пор там провели 4 гонки (в 2023-м этап отменили).
|Пиастри
|Ферстаппен
|Еще не побеждал на Имоле.
|Выиграл здесь 3 гонки из 4.
|Показал быстрейший круг один раз в этом сезоне. У Норриса — 4 победы в этой категории.
|В 2025 году победил только на одном этапе — в Японии.
Ставки на Гран-при Эмилии-Романьи 18 мая 2025 года
Пиастри покажет быстрейший круг за 2,00.
Расселл займет место с 1-го по 3-е — 1,80.