Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года: золотой матч для ярославцев

«Локомотив» находится в одной победе от чемпионства перед домашней игрой с «Трактором». Челябинцы отпускать серию не готовы и сделают все, чтобы вернуть противостояние домой. Матч покажет, у кого крепче нервы перед важным поединком.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Трактор»
Букмекеры не удивятся завершению серии в этой игре: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,50, на «Трактор» — 2,60. Голов от этих команд снова особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,50.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор»
«Локомотив» выиграл три матча подряд, а главное, дважды победил на выезде. Такой сценарий от ярославцев мы видим уже третий раз в этом плей-офф. В первом случае все дошло до седьмой игры, во втором — завершилось домашней победой. Кажется, в этот раз все говорит о скором конце серии.
В гостевых играх «железнодорожники» показали, что могут действовать как от обороны, так и от атаки. Кажется, что игроки отлично готовы ментально, поэтому почти не допускают ошибок и легко перестраиваются в нужный момент.
Демонстрирует спокойствие и тренерский штаб «Локомотива»: Никитин заявил после четвертого матча, что не будет лезть в головы своим хоккеистам и даст им самостоятельно пройти через проверку домашним матчем, который может стать решающим в финале. Вполне возможно, мы увидим скованный первый период в поединке, но дальше нервы должны уйти.
У «Трактора» ситуация иная. Коллектив Гру не может прийти в себя и показать тот хоккей, что был у него весь плей-офф: челябинцы не генерируют опасные моменты, не добавляют в концовке и не пользуются подключениями защитников к атакам.
Кажется, дело не в тактике — напряжение финальной серии не дает игрокам действовать уверенно и смело. В последней игре дрогнул даже лидер Шабанов, после двух потерь которого забивали голы ярославцы.
Конечно, в следующей игре прежней боязни у «Трактора» уже быть не должно. Ситуация, при которой поражение завершает сезон, зарядит команду на матч. Если черно-белые пропустят первыми, то, вполне возможно, начнут рисковать и атаковать активнее обычного, а это может принести результат. К тому же вратарь Фукале показал в прошлой игре одно из лучших выступлений в этом плей-офф — легко представить ситуацию, при которой «железнодорожники» снова упрутся в голкипера и проиграют из-за нереализации моментов.
Однако наш прогноз будет все же на победу «Локомотива» в основное время за 1,90. Также рискнем и поставим на тотал меньше 0,5 в первом периоде — за 3,80.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Трактора»
|«Локомотив»
|«Трактор»
|7 побед в 8 последних матчах.
|11 раз проиграл «Локомотиву» в 12 последних встречах.
|Ни разу не проиграл второй период за 20 игр в плей-офф.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков не ждет много голов от матча: «Кажется, что “Локомотив” готов 21 мая поднять заветный Кубок Гагарина перед своими болельщиками. Но нельзя исключать того, что все в этой серии перевернется. Я решил здесь пойти с точки зрения тотала. Такие важные матчи всегда отличаются малым количеством заброшенных шайб, потому что слишком высока цена ошибки. Мой прогноз — тотал меньше 5 шайб».
Ставки на матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года
Победа «Локомотива» в основное время — 1,90.
Тотал меньше 0,5 в первом периоде — 3,80.