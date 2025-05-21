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Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года: золотой матч для ярославцев

«Локомотив» ведет 3−1 в финальной серии с «Трактором». Как сложится пятый матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

«Локомотив» находится в одной победе от чемпионства перед домашней игрой с «Трактором». Челябинцы отпускать серию не готовы и сделают все, чтобы вернуть противостояние домой. Матч покажет, у кого крепче нервы перед важным поединком.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Трактор»

Букмекеры не удивятся завершению серии в этой игре: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,50, на «Трактор» — 2,60. Голов от этих команд снова особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,50.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор»

«Локомотив» выиграл три матча подряд, а главное, дважды победил на выезде. Такой сценарий от ярославцев мы видим уже третий раз в этом плей-офф. В первом случае все дошло до седьмой игры, во втором — завершилось домашней победой. Кажется, в этот раз все говорит о скором конце серии.

В гостевых играх «железнодорожники» показали, что могут действовать как от обороны, так и от атаки. Кажется, что игроки отлично готовы ментально, поэтому почти не допускают ошибок и легко перестраиваются в нужный момент.

Демонстрирует спокойствие и тренерский штаб «Локомотива»: Никитин заявил после четвертого матча, что не будет лезть в головы своим хоккеистам и даст им самостоятельно пройти через проверку домашним матчем, который может стать решающим в финале. Вполне возможно, мы увидим скованный первый период в поединке, но дальше нервы должны уйти.

У «Трактора» ситуация иная. Коллектив Гру не может прийти в себя и показать тот хоккей, что был у него весь плей-офф: челябинцы не генерируют опасные моменты, не добавляют в концовке и не пользуются подключениями защитников к атакам.

Кажется, дело не в тактике — напряжение финальной серии не дает игрокам действовать уверенно и смело. В последней игре дрогнул даже лидер Шабанов, после двух потерь которого забивали голы ярославцы.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Финал, 21.05.2025, 19:30
Локомотив
-
Трактор
-

Конечно, в следующей игре прежней боязни у «Трактора» уже быть не должно. Ситуация, при которой поражение завершает сезон, зарядит команду на матч. Если черно-белые пропустят первыми, то, вполне возможно, начнут рисковать и атаковать активнее обычного, а это может принести результат. К тому же вратарь Фукале показал в прошлой игре одно из лучших выступлений в этом плей-офф — легко представить ситуацию, при которой «железнодорожники» снова упрутся в голкипера и проиграют из-за нереализации моментов.

Однако наш прогноз будет все же на победу «Локомотива» в основное время за 1,90. Также рискнем и поставим на тотал меньше 0,5 в первом периоде — за 3,80.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Трактора»

«Локомотив»
«Трактор»
7 побед в 8 последних матчах.
11 раз проиграл «Локомотиву» в 12 последних встречах.
Ни разу не проиграл второй период за 20 игр в плей-офф.
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков не ждет много голов от матча: «Кажется, что “Локомотив” готов 21 мая поднять заветный Кубок Гагарина перед своими болельщиками. Но нельзя исключать того, что все в этой серии перевернется. Я решил здесь пойти с точки зрения тотала. Такие важные матчи всегда отличаются малым количеством заброшенных шайб, потому что слишком высока цена ошибки. Мой прогноз — тотал меньше 5 шайб».

Ставки на матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года

Победа «Локомотива» в основное время — 1,90.

Тотал меньше 0,5 в первом периоде — 3,80.

Хоккей. КХЛ
21.05
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.20
П2
4.01