Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года: золотой матч для ярославцев

Конечно, в следующей игре прежней боязни у «Трактора» уже быть не должно. Ситуация, при которой поражение завершает сезон, зарядит команду на матч. Если черно-белые пропустят первыми, то, вполне возможно, начнут рисковать и атаковать активнее обычного, а это может принести результат. К тому же вратарь Фукале показал в прошлой игре одно из лучших выступлений в этом плей-офф — легко представить ситуацию, при которой «железнодорожники» снова упрутся в голкипера и проиграют из-за нереализации моментов.