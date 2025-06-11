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Матч «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года: Облак против лучшей атаки Европы

В первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу нас ждет дуэль «ПСЖ» и «Атлетико».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«ПСЖ» подходит к старту клубного чемпионата мира в статусе триумфатора Лиги чемпионов. Разгром «Интера» в финале стал яркой иллюстрацией силы команды Луиса Энрике. При этом сам турнир — шанс завершить сезон с пятым трофеем.

У «Атлетико» год вышел менее ярким: третье место в Испании и неудача ЛЧ оставили осадок. Но команда Симеоне по-прежнему способна дать бой топ-сопернику. Важно, что последняя очная встреча этих команд завершилась победой мадридцев — 2:1.

Однако с тех пор «ПСЖ» прибавил и сейчас выглядит на порядок мощнее. Предстоит битва стилей: прагматичной испанской обороны под руководством вратаря Облака и атакующей французской машины, где фаворитом все же считаются парижане.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 15 июня 2025 года. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Примерные стартовые составы команд выглядят так.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защитники: Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш.

Полузащитники: Витинья, Невеш, Руис.

Нападающие: Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

«Атлетико»

Вратарь: Облак.

Защитники: Льоренте, Ле Норман, Лангле, Галан.

Полузащитники: Симеоне, Коке, Де Пауль, Лино.

Нападающие: Гризманн, Альварес.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Роуз Боул Стадиум» в городе Пасадена в США.

Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.00