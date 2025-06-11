Матч «ПСЖ» — «Атлетико» 15 июня 2025 года: Облак против лучшей атаки Европы

«ПСЖ» подходит к старту клубного чемпионата мира в статусе триумфатора Лиги чемпионов. Разгром «Интера» в финале стал яркой иллюстрацией силы команды Луиса Энрике. При этом сам турнир — шанс завершить сезон с пятым трофеем.
У «Атлетико» год вышел менее ярким: третье место в Испании и неудача ЛЧ оставили осадок. Но команда Симеоне по-прежнему способна дать бой топ-сопернику. Важно, что последняя очная встреча этих команд завершилась победой мадридцев — 2:1.
Однако с тех пор «ПСЖ» прибавил и сейчас выглядит на порядок мощнее. Предстоит битва стилей: прагматичной испанской обороны под руководством вратаря Облака и атакующей французской машины, где фаворитом все же считаются парижане.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 15 июня 2025 года. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Примерные стартовые составы команд выглядят так.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защитники: Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш.
Полузащитники: Витинья, Невеш, Руис.
Нападающие: Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.
«Атлетико»
Вратарь: Облак.
Защитники: Льоренте, Ле Норман, Лангле, Галан.
Полузащитники: Симеоне, Коке, Де Пауль, Лино.
Нападающие: Гризманн, Альварес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Роуз Боул Стадиум» в городе Пасадена в США.