Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» 9 июля 2025 года: Мбаппе не справится с бывшим клубом

К тому же «сливочные» наверняка сыграют эту встречу в атакующем стиле. Проблем с обороной у испанцев даже больше. Из-за удаления Хейсена в прошлой встрече в состав вернется молодой защитник Асенсио, у которого игра на турнире совсем не задалась. Кажется, надеяться на осторожный футбол смысла нет. Отдельно стоит отметить Мбаппе. Для форварда эта игра будет первой против бывшего клуба. Француз сложно уходил из «ПСЖ», а позже даже судился с ними из-за психологического давления, так что мотивации проявить себя должно быть много.