Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» 9 июля 2025 года: Мбаппе не справится с бывшим клубом

«ПСЖ» близок к тому, чтобы выиграть все соревнования, в которых принимает участие в этом сезоне. Для исторического достижения надо победить на клубном чемпионате мира. Французы уже дошли до полуфинала, где встретятся с «Реалом». У «сливочных» на турнире не все идет идеально, но коллектив Хаби Алонсо пока остается непобежденным. Кто из грандов выйдет в финал, покажет матч.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид»
Букмекеры чуть больше верят в номинальных хозяев: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 2,45, на «Реал Мадрид» — 3,00. Ничья в основное время оценивается в 3,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,57.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид»
К сожалению, наиболее ярким воспоминанием об игре «ПСЖ» с «Баварией» в четвертьфинале стала травма Мусиалы, который столкнулся с вратарем парижан Доннаруммой. Журналисты сообщили, что мюнхенцы после матча приходили в раздевалку к голкиперу и требовали извинений перед Мусиалой. К тому же с итальянцем работал психолог, так как вратарь сильно переживает из-за произошедшего инцидента. В игре с «Реалом» этот фактор стоит учитывать. Как бы хорош ни был «ПСЖ» в этом сезоне, без Доннаруммы выиграть три трофея вряд ли удалось бы.
Надежность французской команды на этом турнире великолепна — пропустили лишь однажды за пять игр. Однако отзащищаться идеально во встрече с «Реалом» вряд ли удастся. Матч придется провести без Пачо и Эрнандеса — двух игроков обороны, получивших красные карточки в прошлом матче. Пачо является ключевым игроком защиты «ПСЖ», он постоянно выходит в старте и почти всегда доигрывает матч полностью. Заменить его будет крайне непросто.
К тому же «сливочные» наверняка сыграют эту встречу в атакующем стиле. Проблем с обороной у испанцев даже больше. Из-за удаления Хейсена в прошлой встрече в состав вернется молодой защитник Асенсио, у которого игра на турнире совсем не задалась. Кажется, надеяться на осторожный футбол смысла нет. Отдельно стоит отметить Мбаппе. Для форварда эта игра будет первой против бывшего клуба. Француз сложно уходил из «ПСЖ», а позже даже судился с ними из-за психологического давления, так что мотивации проявить себя должно быть много.
Ждем, что команды устроят настоящее шоу, в котором чуть сильнее окажутся французы. Наш прогноз: обе забьют и победа «ПСЖ» — за 4,10. Также поставим на тотал больше 3 — за 1,98.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Реала»
|«ПСЖ»
|«Реал Мадрид»
|9 побед в 10 последних матчах.
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
|Не пропустил в 6 из 7 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Сергей Игнашевич ставит на тотал больше 9,5 угловых и тотал больше 2,5 голов: «Стабильность в требованиях и тактической схеме позволяет французам регулярно побеждать на протяжении долгого отрезка. За счет высочайшего класса исполнителей в атаке “Реал” забивает в каждом матче, часто выжимая максимум из минимума моментов. Поэтому высока вероятность того, что в этом матче мы увидим результативный футбол с обеих сторон с большим количеством голов и подходов к воротам».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» 9 июля 2025 года
Обе забьют и победа «ПСЖ» — 4,10.
Тотал больше 3 — 1,98.