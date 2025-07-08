Матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года: Мбаппе против Парижа

Полуфинал клубного чемпионата мира между «Реалом» и «ПСЖ» — это противостояние, которое по накалу и вывеске не уступает финалу Лиги чемпионов. Обе команды прошли через насыщенный путь к этой стадии: мадридцы оставили за бортом «Ювентус» и «Боруссию», а парижане справились с «Интером» и «Баварией». Парижане поражают стабильностью в атаке, забивая два и более мяча в четырех из пяти матчей турнира, при этом демонстрируя уверенность в обороне. «Реал» под руководством Хаби Алонсо постепенно набирает обороты — 4 победы в 5 матчах на клубном ЧМ подтверждают прогресс «сливочных».