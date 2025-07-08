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Матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года: Мбаппе против Парижа

«ПСЖ» и «Реал» сразятся в полуфинале клубного чемпионата мира.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Полуфинал клубного чемпионата мира между «Реалом» и «ПСЖ» — это противостояние, которое по накалу и вывеске не уступает финалу Лиги чемпионов. Обе команды прошли через насыщенный путь к этой стадии: мадридцы оставили за бортом «Ювентус» и «Боруссию», а парижане справились с «Интером» и «Баварией». Парижане поражают стабильностью в атаке, забивая два и более мяча в четырех из пяти матчей турнира, при этом демонстрируя уверенность в обороне. «Реал» под руководством Хаби Алонсо постепенно набирает обороты — 4 победы в 5 матчах на клубном ЧМ подтверждают прогресс «сливочных».

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 9 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защитники: Хакими, Маркиньос, Бералдо.

Полузащитники: Витинья, Руис, Невеш.

Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Матч пропустят Люка Эрнандес и Пачо.

«Реал»

Вратарь: Куртуа.

Защитники: Александер-Арнолд, Тчуамени, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия.

Полузащитники: Вальверде, Гюлер, Беллингем.

Нападающие: Мбаппе, Винисиус.

Из-за удаления в ¼ финала за «Реал» не сыграет защитник Хейсен. Также игру пропустят Алаба, Менди и Эндрик.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси в США.

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