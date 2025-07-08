Матч «ПСЖ» — «Реал» 9 июля 2025 года: Мбаппе против Парижа

Полуфинал клубного чемпионата мира между «Реалом» и «ПСЖ» — это противостояние, которое по накалу и вывеске не уступает финалу Лиги чемпионов. Обе команды прошли через насыщенный путь к этой стадии: мадридцы оставили за бортом «Ювентус» и «Боруссию», а парижане справились с «Интером» и «Баварией». Парижане поражают стабильностью в атаке, забивая два и более мяча в четырех из пяти матчей турнира, при этом демонстрируя уверенность в обороне. «Реал» под руководством Хаби Алонсо постепенно набирает обороты — 4 победы в 5 матчах на клубном ЧМ подтверждают прогресс «сливочных».
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 9 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защитники: Хакими, Маркиньос, Бералдо.
Полузащитники: Витинья, Руис, Невеш.
Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Матч пропустят Люка Эрнандес и Пачо.
«Реал»
Вратарь: Куртуа.
Защитники: Александер-Арнолд, Тчуамени, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия.
Полузащитники: Вальверде, Гюлер, Беллингем.
Нападающие: Мбаппе, Винисиус.
Из-за удаления в ¼ финала за «Реал» не сыграет защитник Хейсен. Также игру пропустят Алаба, Менди и Эндрик.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси в США.