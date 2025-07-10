Матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: Париж идет за новым трофеем

Французский гранд, действующий победитель Лиги чемпионов и один из самых доминирующих клубов турнира, проходит путь к пятому трофею за сезон. Подопечные Луиса Энрике сокрушили почти всех соперников, пропустив лишь один мяч за весь турнир. У лондонцев путь к финалу был менее ярким, но команда Энцо Марески сумела обыграть «Палмейрас» и «Флуминенсе», доказав, что может быть опасной. В то время как «ПСЖ» обязан побеждать и завершить сезон на мажорной ноте, «Челси» играет без давления и может позволить себе риск.
В последний раз команды встречались в ⅛ финала Лиги чемпионов в 2016 году. «ПСЖ» дважды обыграл «Челси» со счетом 2:1.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 13 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Челси»
Вратарь: Санчес.
Защитники: Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья.
Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.
Нападающие: Нету, Жоао Педро, Нкунку.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защитники: Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш.
Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.
Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
У «ПСЖ» дисквалифицированы защитники Пачо и Люка Эрнандес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США.