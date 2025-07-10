Матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: Париж идет за новым трофеем

Французский гранд, действующий победитель Лиги чемпионов и один из самых доминирующих клубов турнира, проходит путь к пятому трофею за сезон. Подопечные Луиса Энрике сокрушили почти всех соперников, пропустив лишь один мяч за весь турнир. У лондонцев путь к финалу был менее ярким, но команда Энцо Марески сумела обыграть «Палмейрас» и «Флуминенсе», доказав, что может быть опасной. В то время как «ПСЖ» обязан побеждать и завершить сезон на мажорной ноте, «Челси» играет без давления и может позволить себе риск.