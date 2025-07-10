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Матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: Париж идет за новым трофеем

В финале клубного чемпионата мира ФИФА «ПСЖ» сразится с «Челси».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французский гранд, действующий победитель Лиги чемпионов и один из самых доминирующих клубов турнира, проходит путь к пятому трофею за сезон. Подопечные Луиса Энрике сокрушили почти всех соперников, пропустив лишь один мяч за весь турнир. У лондонцев путь к финалу был менее ярким, но команда Энцо Марески сумела обыграть «Палмейрас» и «Флуминенсе», доказав, что может быть опасной. В то время как «ПСЖ» обязан побеждать и завершить сезон на мажорной ноте, «Челси» играет без давления и может позволить себе риск.

В последний раз команды встречались в ⅛ финала Лиги чемпионов в 2016 году. «ПСЖ» дважды обыграл «Челси» со счетом 2:1.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 13 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Челси»

Вратарь: Санчес.

Защитники: Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья.

Полузащитники: Кайседо, Фернандес, Палмер.

Нападающие: Нету, Жоао Педро, Нкунку.

«ПСЖ»

Вратарь: Доннарумма.

Защитники: Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш.

Полузащитники: Невеш, Витинья, Руис.

Нападающие: Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

У «ПСЖ» дисквалифицированы защитники Пачо и Люка Эрнандес.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США.

Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.35
X
4.41
П2
1.62
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