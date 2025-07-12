Прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: Париж снова готов доминировать

«ПСЖ» близок к тому, чтобы забрать пятый трофей в этом сезоне. Остановить французов не смог ни «Реал», ни «Бавария», ни «Атлетико». Более того они даже ни разу не отличились и проиграли с суммарным счетом 0:10. Вряд ли «Челси» можно назвать клубом, который на порядок сильнее испанцев и немцев. К тому же в пользу Энрике говорит статистика — за карьеру тренера он сыграл в 12 финалах и не проиграл ни разу. С нервами у наставника точно проблем нет, а его футболисты за этот год успели пропитаться ментальностью победителей и умеют правильно подходить к решающим встречам.