Прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года: Париж снова готов доминировать

Клубный чемпионат мира подходит к концу. В финальном матче сойдутся «Челси» и «ПСЖ». Несмотря на большое количество команд из разных частей света, сенсации не произошло. В полуфиналы пробился лишь один коллектив не из европейской части — бразильский «Флуминенсе». Если парижане в решающем поединке были прогнозируемы, то «Челси» вряд ли кто-то ждал увидеть так далеко. Теперь все в руках лондонцев — они могут собрать комплименты экспертов, победив в финале, или так и остаться командой-выскочкой, которой просто повезло с сеткой.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «ПСЖ»
Букмекеры не верят в англичан: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 1,65, на «Челси» — 5,40. Ничья оценивается в 4,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,58.
Прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ»
«Челси» удалось классно усилиться по ходу турнира — бразильский форвард Жоао Педро присоединился к команде в плей-офф, а уже в полуфинале вышел в стартовом составе и оформил победный дубль. Теперь у тренера Марески еще больше опций для адаптации состава под соперника. Пока что итальянцу удавалось это успешно — лишь одно поражение на клубном чемпионате мира.
Однако закрывать глаза на сложности тоже нельзя: «Палмейрас» прошли благодаря автоголу соперника в концовке встречи, с «Бенфикой» ушли в дополнительное время при не самой яркой игре. Да и соперников уровня нынешних парижан у «синих» не было за весь турнир — попали в простую часть сетки.
«ПСЖ» близок к тому, чтобы забрать пятый трофей в этом сезоне. Остановить французов не смог ни «Реал», ни «Бавария», ни «Атлетико». Более того они даже ни разу не отличились и проиграли с суммарным счетом 0:10. Вряд ли «Челси» можно назвать клубом, который на порядок сильнее испанцев и немцев. К тому же в пользу Энрике говорит статистика — за карьеру тренера он сыграл в 12 финалах и не проиграл ни разу. С нервами у наставника точно проблем нет, а его футболисты за этот год успели пропитаться ментальностью победителей и умеют правильно подходить к решающим встречам.
Кажется, нас ждет вполне ожидаемый результат. Мы поставим на сухую победу «ПСЖ» — за 2,90. Также выберем ставку на тотал меньше 3 — за 1,87. Парижане выглядят крайне убедительно, и вряд ли в финале что-то изменится, но разгрома ждать не стоит. «Челси» умеет контролировать мяч и сушить игры, так что голов много быть не должно.
Статистические тренды в играх «Челси» и «ПСЖ»
|«Челси»
|«ПСЖ»
|Лишь 1 поражение в 9 последних матчах.
|4 победы подряд в основное время.
|Забивал в каждом из 9 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» не проходит 8 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на фаворита: «Полагаю, что “ПСЖ” просто разорвет “Челси”. Вопрос только в том, сможет ли “Челси” забить гол престижа. Как обычно, счет будет 4:0 в пользу “ПСЖ”. Первый мой прогноз — победа “ПСЖ” в основное время. Второй мой прогноз — “ПСЖ” забьют больше 2,5 гола».
Ставки на матч «Челси» — «ПСЖ» 13 июля 2025 года
Сухая победа «ПСЖ» — 2,90.
Тотал меньше 3 — 1,87.