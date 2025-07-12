Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

12 июля в матче за Суперкубок России сразятся действующий чемпион РПЛ и победитель Кубка России. Основной прогноз на матч «Краснодара» и ЦСКА вы уже можете посмотреть на нашем сайте, а в этом тексте мы рискнем и попробуем попасть в рискованные события матча, чтобы поймать высокие коэффициенты.
ЦСКА будет проигрывать по ходу матча и выиграет в основное время за 11,00
А почему бы и нет? У ЦСКА новый тренер из Швейцарии, который еще не адаптировался в лиге и наверняка может провалить старт встречи, поэтому дебютный гол от «Краснодара» вполне просматривается. А дальше армейцы перейдут к атакующему футболу и полетят вперед. Стиль у Челестини довольно рискованный, но принести результат в матче, где его команда уступает, точно может.
Более кардинальный вид этой ставки — ЦСКА будет уступать в два мяча по ходу встречи и не проиграет матч в основное время. На это можно поставить за 17,00. Аргументы все те же. При этом ждать победы от москвичей в таком случае не придется — ничьей будет достаточно для захода такого коэффициента.
Первый гол будет забит после 76-й минуты за 10,50
Это другая сторона медали. Последний матч «Краснодара» и ЦСКА завершился со счетом 1:0. Команды вполне могут закрыться и в важном поединке. А в концовке все решит один из стандартов, которые, кстати, довольно опасно работали у армейцев в прошлом сезоне. Тем более сыграть на руку в случае такого сценария могут вратари обеих команд — Агкацев и Акинфеев точно способны на фантастические перфомансы в решающих играх. В этом случае можно посмотреть и на ставку, что основное время завершится совсем без голов — тотал меньше 0,5 стоит 9,00.
Обе команды забьют в обоих таймах за 11,00
У «Краснодара» трофей уже есть, а в межсезонье команда сделала ставку на атакующий футбол. Философия нового тренера ЦСКА, кажется, вообще заточена исключительно на голевые перестрелки, поэтому результативный матч просматривается. А что может помешать обеим командам отличаться хотя бы раз за тайм?
Одна из команд не забьет, а матч завершится с тоталом больше 2,5 за 9,50
Вариант с разгромом какой-то команды также вероятен. Мусаев в лиге давно и умеет правильно подходить к решающим играм — вспомним чемпионскую победу над «Динамо» со счетом 3:0 в последнем туре РПЛ прошлого сезона. Состав у «быков» почти не поменялся, поэтому звонкую оплеуху они отвесить еще раз способны, тем более мотивация будет запредельная.