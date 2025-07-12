Матч «Краснодар» — ЦСКА 12 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Это другая сторона медали. Последний матч «Краснодара» и ЦСКА завершился со счетом 1:0. Команды вполне могут закрыться и в важном поединке. А в концовке все решит один из стандартов, которые, кстати, довольно опасно работали у армейцев в прошлом сезоне. Тем более сыграть на руку в случае такого сценария могут вратари обеих команд — Агкацев и Акинфеев точно способны на фантастические перфомансы в решающих играх. В этом случае можно посмотреть и на ставку, что основное время завершится совсем без голов — тотал меньше 0,5 стоит 9,00.