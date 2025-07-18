Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Снова возвращаемся к последним очным матчам. Счета у «Зенита» и «Ростова» редко бывают большими. Чаще всего, решает исход встречи один гол. Почему он будет забит именно в этот отрезок? Позже команды уже будут удерживать ничью, чтобы совсем не остаться без очков, и откажутся от любого риска. А с 71-й по 80-ю минуту максимальную активность будут проявлять футболисты, вышедшие на замену. В первой игре сезона им будет хотеться проявить себя, чтобы обратить внимание тренера. К тому же защитники уже будут не такие свежие после 70 минут напряженного футбола. Кстати, ротация у «Зенита» максимально опасная, поэтому Семак сможет перевернуть матч заменами.