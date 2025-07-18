Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

В новый сезон «Зенит» заходит главным претендентом на трофей. Остаться без золота два сезона подряд для питерцев будет трагедией, поэтому и стартовать лучше с уверенной победы. Однако начинать в чемпионате придется игрой с «Ростовом», который может приподнести сюрприз. Основной прогноз на этот матч уже можно прочитать на нашем сайте, а сейчас мы попробуем предугадать неочевидные события в этой встрече.
Тотал меньше 0,5 за 16,50
С ходу поверить в это сложно, но если посмотреть на историю противостояния команд, то результат уже не выглядит настолько нереалистичным. «Ростов» не забивает питерцам уже три матча подряд, но и пропускает немного — один-два мяча. В предстоящем поединке коллектив Альбы может сделать ставку на оборону и попытаться не пропустить совсем. Набрать одно очко против нынешнего «Зенита» будет приятно, тем более сине-бело-голубые наверняка постараются воврваться в чемпионат с уверенной победы, так что отсидеться в обороне может быть не таким плохим планом.
Победа «Зенита» с форой −4 за 10,50
А это уже другая крайность. Гордый испанский тренер может решить, что «Ростов» не должен отсиживаться в обороне в первом матче чемпионата, и сыграет авантюрно. У «Зенита» все отлично с исполнителями, а на домашней арене они могут заиграть с особой решительностью, как это было в двух последних товарищеских матчах, где питерцы громили «Сьон» и «Войводину». Для Семака такой старт будет важен, чтобы продемонстрировать намерения на этот сезон.
Победа «Ростова» за 10,50
Сама по себе победа «Ростова» — уже рискованный прогноз. Букмекеры совсем не верят в гостей, но неужели в отдельно взятом матче «Зенит» не может провалиться? Тем более старт сезона часто дается Семаку не лучшим образом — тренеру питерцев придется встраивать в состав новичков и экспериментировать с их ролями на поле. У испанского тренера тоже могут быть интересные идеи по тому, как обыгрывать сине-бело-голубых. В прошлом сезоне Альба не сильно влезал в тактику после ухода Карпина, сейчас же все находится в руках наставника, который жаждет проявить себя.
Первый гол будет забит с 71-й по 80-ю минуту за 22,00
Снова возвращаемся к последним очным матчам. Счета у «Зенита» и «Ростова» редко бывают большими. Чаще всего, решает исход встречи один гол. Почему он будет забит именно в этот отрезок? Позже команды уже будут удерживать ничью, чтобы совсем не остаться без очков, и откажутся от любого риска. А с 71-й по 80-ю минуту максимальную активность будут проявлять футболисты, вышедшие на замену. В первой игре сезона им будет хотеться проявить себя, чтобы обратить внимание тренера. К тому же защитники уже будут не такие свежие после 70 минут напряженного футбола. Кстати, ротация у «Зенита» максимально опасная, поэтому Семак сможет перевернуть матч заменами.