Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: продлят ли быки победную серию над москвичами?

«Быки» начали чемпионат с уверенной победы над «Пари НН» (3:0), но уже в следующем матче уступили «Локомотиву» (1:2), причем впервые с 2016 года проиграли москвичам на своём поле. Игра команды Мусаева пока оставляет вопросы — защита часто дает сбои, а в атаке не хватает креативности. У «Динамо» старт сезона тоже вышел неровным. Команда Карпина упустила победу в домашней игре с «Балтикой» (1:1), а затем с трудом одолела «Ростов» (1:0), проявив характер, но не продемонстрировав яркой игры. При этом бело-голубые начинают выездную часть сезона, и визит на юг страны станет настоящей проверкой. Личные встречи говорят в пользу хозяев — в Краснодаре команда традиционно уверенно играет с «Динамо». Однако текущая форма обеих сторон оставляет простор для интриги.