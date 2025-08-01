Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: продлят ли быки победную серию над москвичами?

«Краснодар» примет дома московское «Динамо» в матче 3-го тура российской Премьер-лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Быки» начали чемпионат с уверенной победы над «Пари НН» (3:0), но уже в следующем матче уступили «Локомотиву» (1:2), причем впервые с 2016 года проиграли москвичам на своём поле. Игра команды Мусаева пока оставляет вопросы — защита часто дает сбои, а в атаке не хватает креативности. У «Динамо» старт сезона тоже вышел неровным. Команда Карпина упустила победу в домашней игре с «Балтикой» (1:1), а затем с трудом одолела «Ростов» (1:0), проявив характер, но не продемонстрировав яркой игры. При этом бело-голубые начинают выездную часть сезона, и визит на юг страны станет настоящей проверкой. Личные встречи говорят в пользу хозяев — в Краснодаре команда традиционно уверенно играет с «Динамо». Однако текущая форма обеих сторон оставляет простор для интриги.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Краснодар»

Вратарь: Корякин.

Защитники: Гонсалес, Коста, Жубал, Оласа.

Полузащитники: Черников, Ленини, Козлов.

Нападающие: Перрен, Кобнан Дэвид, Са.

«Динамо»

Вратарь: Лунев.

Защитники: Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев.

Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.

Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ozon Арена» (Краснодар).

Футбол. Премьер-лига
02.08
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.70