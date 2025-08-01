Матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: продлят ли быки победную серию над москвичами?

«Быки» начали чемпионат с уверенной победы над «Пари НН» (3:0), но уже в следующем матче уступили «Локомотиву» (1:2), причем впервые с 2016 года проиграли москвичам на своём поле. Игра команды Мусаева пока оставляет вопросы — защита часто дает сбои, а в атаке не хватает креативности. У «Динамо» старт сезона тоже вышел неровным. Команда Карпина упустила победу в домашней игре с «Балтикой» (1:1), а затем с трудом одолела «Ростов» (1:0), проявив характер, но не продемонстрировав яркой игры. При этом бело-голубые начинают выездную часть сезона, и визит на юг страны станет настоящей проверкой. Личные встречи говорят в пользу хозяев — в Краснодаре команда традиционно уверенно играет с «Динамо». Однако текущая форма обеих сторон оставляет простор для интриги.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «МатчТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 2 августа 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Краснодар»
Вратарь: Корякин.
Защитники: Гонсалес, Коста, Жубал, Оласа.
Полузащитники: Черников, Ленини, Козлов.
Нападающие: Перрен, Кобнан Дэвид, Са.
«Динамо»
Вратарь: Лунев.
Защитники: Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев.
Полузащитники: Глебов, Фомин, Бителло.
Нападающие: Гладышев, Сергеев, Нгамале.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ozon Арена» (Краснодар).