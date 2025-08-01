Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: ставим на поздний гол

«Зенит» неплохо стартовал в чемпионате, но удержать победу в матче с «Рубином» не смог — два мяча, пропущенных во втором тайме, лишили команду двух очков. Заметно, что питерцы пока далеко от оптимальных сочетаний и формы. Семак не может найти место и роль на поле для Глушенкова, из-за чего его приходится менять уже в перерыве. Жерсону тяжело адаптироваться и показывать максимум, так как он участвовал в клубном чемпионате мира за другую команду и входит в сезон совсем без отдыха. Защита также пока не вселяет уверенность, поэтому тренерскому штабу приходится заканчивать матчи в семь игроков обороны, чтобы удерживать счет.