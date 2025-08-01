Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: ставим на поздний гол

ЦСКА пока ни разу не уступил при тренере Челестини. На этот раз москвичи приезжают в гости к «Зениту», где фаворитами не являются. Получится ли у москвичей продлить белую полосу, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры не верят в успех гостей: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,66, на ЦСКА — 5,20. Ничья оценивается в 3,65. Пока непонятно, насколько игра будет результативной: тотал больше 2,5 стоит 1,96, меньше — 1,84.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
«Зенит» неплохо стартовал в чемпионате, но удержать победу в матче с «Рубином» не смог — два мяча, пропущенных во втором тайме, лишили команду двух очков. Заметно, что питерцы пока далеко от оптимальных сочетаний и формы. Семак не может найти место и роль на поле для Глушенкова, из-за чего его приходится менять уже в перерыве. Жерсону тяжело адаптироваться и показывать максимум, так как он участвовал в клубном чемпионате мира за другую команду и входит в сезон совсем без отдыха. Защита также пока не вселяет уверенность, поэтому тренерскому штабу приходится заканчивать матчи в семь игроков обороны, чтобы удерживать счет.
Против армейцев сине-бело-голубым будет сложно. Москвичи играют в интенсивный футбол и находят ошибки в обороне соперника, если они есть. При новом тренере ЦСКА еще не уступал. Во многом, это стало возможным из-за надежной защиты, в которую питерцы могут упереться. Дело в том, что «Зенит» отказывается от скоростных атак в пользу владения и позиционного розыгрыша, но вскрывать таким образом построения ЦСКА будет сложно. Москвичи часто рискуют на чужой половине, подключаясь к атаке большим числом. Самый эффективный способ забить им — воспользоваться пустыми зонами в быстром выпаде. Если Семак сделает на этом акцент, нас может ждать результативный футбол.
Однако пока больше приходится ждать напряженный матч. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,95. Также выберем ставку на гол с 81-й минуты и позже — за 2,35. Наверняка минимальное преимущество к этому моменту у одной из команд будет, а финальный штурм вполне способен принести еще один гол.
Статистические тренды в играх «Зенита» и ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|Не проигрывает 4 матча подряд.
|Не проигрывает 12 матчей подряд.
|В 5 матчах подряд проходил тотал больше 2,5.
|Не пропускал больше одного мяча в 7 из 8 последних матчей.
Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,95.
Гол с 81-й минуты и позже — 2,35.