Матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

И «Зенит», и ЦСКА пока неплохо себя проявляют в новом сезоне и претендуют на чемпионство. В этот раз очное противостояние команд пройдет в Санкт-Петербурге, где сине-бело-голубые особенно хороши. Основной прогноз на матч уже можно найти на нашем сайте, сейчас же мы попробуем поймать высокие коэффициенты на условиях повышенного риска.
Круговой забьет хотя бы раз за 12,00
ЦСКА играет в атакующий рискованный футбол, где можно набирать очки. Не хуже остальных это делает Круговой, который еще недавно решил исход игры с «Ахматом» с помощью дубля. Забегания потребуются от него и в поединке с питерцами, которые пока еще неидеально выстраиваются у своих ворот. Больше всего шансов стоит ждать у игрока в концовке, особенно в ситуации, когда армейцы будут отыгрываться. Дело в том, что удерживать счет «Зенит» пока качественно не может, поэтому любой навал в штрафную может привести к голу. Тут наша ставка с высоким коэффициентом и может сыграть.
Победа «Зенита» с форой −3 за 12,00
«Зенит» круто проявил себя в первом тайме с «Рубином», но вторую часть матча провалил — пропустил дважды и упустил 2 очка. Вряд ли Семак повторит такой сценарий. На этот раз питерцы сделают все, чтобы наказывать рискующего соперника раз за разом и относиться к своим моментам внимательнее. Как результат, мы вполне можем представить разгром ЦСКА, который, к слову, еще ни разу не уступал при новом тренере.
Тотал меньше 0,5 за 11,50
Вспоминается матч ЦСКА за Суперкубок на старте нового сезона, когда армейцы смогли сыграть аккуратнее и не использовали постоянный риск в качестве основного оружия. Тогда был забит всего один гол — Дивеев отличился на стандарте. Сомнений в том, что засушить подобным образом москвичи смогут и «Зенит», нет. Оборона у Челестини — одна из лучших в лиге.
Семак же продолжает искать наиболее эффективные сочетания в атаке. Что будет в очередной раз не понимают, возможно, и сами футболисты. Жерсон пока не в лучшей форме, Глушенков не может найти себя, а Кассьерра раздумывает о переезде. Закончить с нулем на табло в такой ситуации не составит труда.
Незабитый пенальти в матче за 7,50
В какой игре еще выбирать такую ставку, если не тут? Оба коллектива хорошо играют в атаке и активно рвутся в штрафную. Схватить пенальти для футболистов будет делом времени. Дальше начнется все самое интересное. Главные надежды мы возлагаем, конечно, на опытного Акинфеева, который отлично играет на ленточке. Скорее всего, ему придется останавливать Мостового, который прекрасен на точке и еще ни разу не мазал. Дуэль ожидается огненная. Поставить конкретно на сэйв Акинфеева можно за 10,00.
Однако способен на спасение и Латышонок. Вратарь набирается уверенности в «Зените», а при домашних трибунах способен проявлять себя заметнее. Взятый 11-метровый от него тоже не должен стать сюрпризом.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой ставит на точный счет в пользу «Зенита»: «Я жду интересного и равного противостояния. Но думаю, “Зенит” тут уже не позволит себе потерять очки. Это первая важная игра против топ-оппонента для них. К тому же, сине-бело-голубые явно захотят отомстить ЦСКА за проигрыш в финале Пути РПЛ в прошлом сезоне. Ставлю на победу “Зенита” со счетом 2:1 за 7,60».