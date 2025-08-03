Матч «Зенит» — ЦСКА 3 августа 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

ЦСКА играет в атакующий рискованный футбол, где можно набирать очки. Не хуже остальных это делает Круговой, который еще недавно решил исход игры с «Ахматом» с помощью дубля. Забегания потребуются от него и в поединке с питерцами, которые пока еще неидеально выстраиваются у своих ворот. Больше всего шансов стоит ждать у игрока в концовке, особенно в ситуации, когда армейцы будут отыгрываться. Дело в том, что удерживать счет «Зенит» пока качественно не может, поэтому любой навал в штрафную может привести к голу. Тут наша ставка с высоким коэффициентом и может сыграть.