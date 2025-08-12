Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: на этот раз парижанам ничто не помешает

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладатель трофея Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграют за Суперкубок УЕФА. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3. Так вышло, что следующим матчем парижан стал еще один финал — на этот раз Суперкубок УЕФА. Играть снова предстоит с лондонским клубом, но из другой части города. «Тоттенхэм» попробует повторить результат «Челси» и обыграть «ПСЖ». Однако, получится ли у англичан остановить самый опасный коллектив прошлого сезона, пока неясно.

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»

Букмекеры почти не сомневаются в исходе: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 1,44, на «Тоттенхэм» — 6,60. Ничья по итогам основного времени оценивается в 5,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,47.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»

Феерично завершить сезон у парижан не получилось. К финалу клубного чемпионата мира «ПСЖ» подходил однозначным фаворитом, но разгромно проиграл «Челси». Вряд ли эта осечка сильно испортила настроение в клубе, но мотивации придать могла. Теперь игроки не позволят себе недооценку соперника, да и желание загладить поражение яркой победой наверняка есть. По игре же от коллектива Энрике стоит ждать привычной интенсивности — мощнейший прессинг, скоростные атаки и тотальное владение мячом.

Единственная сложность в оценке предстоящего матча состоит в том, что парижане находятся не в лучшем игровом тонусе — после поражения в финале КЧМ футболисты ни разу не участвовали в контрольных играх. На данный момент «ПСЖ» остается без практики ровно месяц. Напряженный сезон требовал дать время на перезагрузку и восстановление для игроков, но это сейчас, кажется, может сказаться.

К тому же продолжаются слухи об уходе из команды голкипера Доннаруммы — якобы именно для этого клуб потратил 40 млн евро на нового вратаря Шевалье. Это может сказаться на выборе стартового стража ворот. Как бы ни был хорош «ПСЖ» в прошедшем сезоне, без итальянского вратаря добиться всех трофеев вряд ли получилось бы. Его потеря может изменить расклад сил на финал.

Футбол
Суперкубок 2025
13.08.2025, 22:00
ПСЖ
-
Тоттенхэм Хотспур
-

«Тоттенхэм» после смены главного тренера все еще выглядит сырым проектом. У команды было достаточно товарищеских матчей на предсезонке, но в заключительной встрече с «Баварией» всплыли все проблемы нового стиля. Слишком глубокая линия обороны позволяет соперникам наносить опасные удары почти с линии штрафной, что часто приводит к голу. К тому же защитники «шпор» недостаточно спокойно ведут себя под давлением и склонны к ошибкам. В атаке тоже все идет не лучшим образом — моменты появляются редко и достойного завершителя пока не видно.

Кажется, парижане смогут победить в предстоящей игре даже при неидеальном игровом тонусе — «Тоттенхэму» сейчас нечем ответить топ-сопернику. Если коллектив Энрике не подведет завершение, то вполне можно ждать разгром. Наш прогноз: «ПСЖ» забьет в обоих таймах — за 1,95. Также поставим на сухую победу парижан — за 2,55.

Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Тоттенхэма»

«ПСЖ»«Тоттенхэм»
4 победы в 5 последних матчах.1 победа в 5 последних матчах.
В 9 последних матчах не проходила ставка «обе забьют».В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в победе чемпиона Франции: «Мне кажется, что “Тоттенхэм” к этому матчу никак не сможет подойти в оптимальном состоянии. Поэтому “ПСЖ” проведет мощнейший матч и уверенно победит. Первый мой прогноз — победа “ПСЖ” с форой −1,5. И второй мой прогноз — “ПСЖ” забьет больше 2,5 гола».

Ставки на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года

«ПСЖ» забьет в обоих таймах — 1,95.

Сухая победа «ПСЖ» — 2,55.

Футбол. Суперкубок
13.08
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
6.96
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше