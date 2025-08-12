Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: на этот раз парижанам ничто не помешает

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» уступил «Челси» со счетом 0:3. Так вышло, что следующим матчем парижан стал еще один финал — на этот раз Суперкубок УЕФА. Играть снова предстоит с лондонским клубом, но из другой части города. «Тоттенхэм» попробует повторить результат «Челси» и обыграть «ПСЖ». Однако, получится ли у англичан остановить самый опасный коллектив прошлого сезона, пока неясно.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»
Букмекеры почти не сомневаются в исходе: коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 1,44, на «Тоттенхэм» — 6,60. Ничья по итогам основного времени оценивается в 5,20. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,47.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»
Феерично завершить сезон у парижан не получилось. К финалу клубного чемпионата мира «ПСЖ» подходил однозначным фаворитом, но разгромно проиграл «Челси». Вряд ли эта осечка сильно испортила настроение в клубе, но мотивации придать могла. Теперь игроки не позволят себе недооценку соперника, да и желание загладить поражение яркой победой наверняка есть. По игре же от коллектива Энрике стоит ждать привычной интенсивности — мощнейший прессинг, скоростные атаки и тотальное владение мячом.
Единственная сложность в оценке предстоящего матча состоит в том, что парижане находятся не в лучшем игровом тонусе — после поражения в финале КЧМ футболисты ни разу не участвовали в контрольных играх. На данный момент «ПСЖ» остается без практики ровно месяц. Напряженный сезон требовал дать время на перезагрузку и восстановление для игроков, но это сейчас, кажется, может сказаться.
К тому же продолжаются слухи об уходе из команды голкипера Доннаруммы — якобы именно для этого клуб потратил 40 млн евро на нового вратаря Шевалье. Это может сказаться на выборе стартового стража ворот. Как бы ни был хорош «ПСЖ» в прошедшем сезоне, без итальянского вратаря добиться всех трофеев вряд ли получилось бы. Его потеря может изменить расклад сил на финал.
«Тоттенхэм» после смены главного тренера все еще выглядит сырым проектом. У команды было достаточно товарищеских матчей на предсезонке, но в заключительной встрече с «Баварией» всплыли все проблемы нового стиля. Слишком глубокая линия обороны позволяет соперникам наносить опасные удары почти с линии штрафной, что часто приводит к голу. К тому же защитники «шпор» недостаточно спокойно ведут себя под давлением и склонны к ошибкам. В атаке тоже все идет не лучшим образом — моменты появляются редко и достойного завершителя пока не видно.
Кажется, парижане смогут победить в предстоящей игре даже при неидеальном игровом тонусе — «Тоттенхэму» сейчас нечем ответить топ-сопернику. Если коллектив Энрике не подведет завершение, то вполне можно ждать разгром. Наш прогноз: «ПСЖ» забьет в обоих таймах — за 1,95. Также поставим на сухую победу парижан — за 2,55.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
|«ПСЖ»
|«Тоттенхэм»
|4 победы в 5 последних матчах.
|1 победа в 5 последних матчах.
|В 9 последних матчах не проходила ставка «обе забьют».
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в победе чемпиона Франции: «Мне кажется, что “Тоттенхэм” к этому матчу никак не сможет подойти в оптимальном состоянии. Поэтому “ПСЖ” проведет мощнейший матч и уверенно победит. Первый мой прогноз — победа “ПСЖ” с форой −1,5. И второй мой прогноз — “ПСЖ” забьет больше 2,5 гола».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года
«ПСЖ» забьет в обоих таймах — 1,95.
Сухая победа «ПСЖ» — 2,55.