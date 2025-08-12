Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 13 августа 2025 года: на этот раз парижанам ничто не помешает

«Тоттенхэм» после смены главного тренера все еще выглядит сырым проектом. У команды было достаточно товарищеских матчей на предсезонке, но в заключительной встрече с «Баварией» всплыли все проблемы нового стиля. Слишком глубокая линия обороны позволяет соперникам наносить опасные удары почти с линии штрафной, что часто приводит к голу. К тому же защитники «шпор» недостаточно спокойно ведут себя под давлением и склонны к ошибкам. В атаке тоже все идет не лучшим образом — моменты появляются редко и достойного завершителя пока не видно.