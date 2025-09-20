Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 21 сентября 2025 года: последняя игра Станковича?

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор предложил необычный вариант: «Спартак» дома до этого одержал всего две победы, играли не с самыми сильными соперниками: «Махачкала» и «Сочи», и оба с разницей в один мяч. Так что считаю, что в этом матче будет нечто похожее и «Спартак» в принципе должен побеждать. Но вряд ли это будет с разницей в два мяча и больше. Мой прогноз на эту игру: победа «Крыльев Советов» с форой +1,5.