Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 21 сентября 2025 года: последняя игра Станковича?

«Спартак» подходит к матчу с «Крыльями Советов» не в лучшем состоянии. Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» и проиграли «Ростову» в Кубке России. Станкович в очередной раз удалился и получил дисквалификацию на месяц. Об увольнении серба появляется все больше инсайдов, так что каждый матч «Спартака» может стать для него последним. У «Крыльев» все спокойно, в прошлом туре самарцы обыграли «Сочи» и поднялись на 7-е место в таблице.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
Коэффициенты букмекеров оставляют «Спартак» фаворитом матча. Победу красно-белых можно взять за 1,42. Ничья оценивается в 4,90, победа «Крыльев» — в 8,50. Эксперты, скорее, ждут тут голы, чем не ждут: тотал меньше 2,5 стоит 2,10, а тотал больше 2,5 — 1,78. На обе забьют предлагают 1,97.
Прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»
«Спартаку» не удался старт чемпионата. В 8 турах красно-белые набрали лишь 12 очков и занимают 8-е место. Более того, у команды Станковича отрицательная разница забитых и пропущенных — 12:13. Сербский тренер все никак не определится со схемой и составом, часто меняя тех, кто выходит в старте. Учитывая большие траты этим летом, давление на клуб очень сильное. В прошлом туре за красно-белых дебютировали защитники Ву и Джику, им тоже потребуется какое-то время на адаптацию.
У «Крыльев Советов» дела идут лучше, учитывая смену главного тренера летом и приход 10 футболистов. Самарцам не хватало центрального нападающего и под конец трансферного окна они взяли в аренду Гайча из ЦСКА. Пока что выбыл из строя Раков, забивший 5 голов, но вовремя вернулся в команду Олейников. Именно он и забил победный гол с «Сочи» (2:0). В Кубке самарцы проиграли «Краснодару» (1:2), но этот турнир не так важен для них. В целом, у Адиева крепкая команда, которая привыкла играть вторым номером и убегать в контратаки.
Сложно сказать, что сейчас можно ждать от «Спартака». Но игра у красно-белых не отлажена. И если самарцы избегут грубых ошибок в обороне, то много голов мы вряд ли увидим. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 за 2,10, а также «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,62.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Крыльев Советов»
|«Спартак»
|«Крылья Советов»
|Выиграл 5 последних матчей у «Крыльев Советов».
|1 победа в 5 последних матчах.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
|Тотал меньше 2,5 сыграл в 2 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор предложил необычный вариант: «Спартак» дома до этого одержал всего две победы, играли не с самыми сильными соперниками: «Махачкала» и «Сочи», и оба с разницей в один мяч. Так что считаю, что в этом матче будет нечто похожее и «Спартак» в принципе должен побеждать. Но вряд ли это будет с разницей в два мяча и больше. Мой прогноз на эту игру: победа «Крыльев Советов» с форой +1,5.
Ставки на матч «Спартак» — «Крылья Советов» 21 сентября 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 2,10.
«Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,62.