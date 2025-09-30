Прогноз на матч «Кайрат» — «Реал» 30 сентября 2025 года: Мбаппе и Винисиус устроят шоу

«Реал» прилетел в Казахстан не в лучшем настроении. Команда Алонсо только что проиграла в мадридском дерби, причем пропустила там 5 мячей. Это первое поражение «Мадрида» в новом сезоне, до этого у «сливочных» было 7 побед подряд. Защитники «Реала» в матче с «Атлетико» не справились с постоянными навесами в свою штрафную, игра впереди тоже не получилась. В Лиге чемпионов Алонсо стартовал с победы над «Марселем». Матч получился непростым, выиграть удалось за счет двух голов Мбаппе с пенальти. Килиан в отличной форме, на его счету уже 10 мячей в 8 матчах.