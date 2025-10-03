Прогноз на матч «Акрон» — «Зенит» 4 октября 2025 года: Глушенков разбушевался

«Зенит» после неудачного старта набрал ход. Команда Семака взяла 13 очков в 5 последних турах и теперь отстает от первого места всего на два очка. За это время петербуржцы забили 13 голов и пропустили всего 2. «Акрон» же по-прежнему не знает побед, вот уже два месяца команда Тедеева никак не может выиграть.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Зенит»
Букмекеры почти не сомневаются в победе «Зенита». На гостей можно поставить за 1,40. Ничья стоит 5,30, а победа «Акрона» — 8,20. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,66, тотал меньше 2,5 — в 2,30. А на «обе забьют» предлагают коэффициент 1,87.
Прогноз на матч «Акрон» — «Зенит»
«Зенит» спокойно разобрался с «Оренбургом» в прошлом туре. Матч сложился по удобному сценарию для фаворита. Команда Семака забила два гола в первом тайме и довела дело до разгрома, играя на контратаках после перерыва. Впечатление от матча не испортила даже ошибка вратаря Адамова, всё перекрыл покер Глушенкова. У Максима 5 голов и передача в двух последних турах. Семак нашел ему место на правом краю атаки, а слева теперь выпускает Луиса Энрике. На острие с переменным успехом выходят то Кассьерра, то Соболев. Победный настрой «Зенит» закрепил в кубковом матче в Казани, обыграв «Рубин» 1:0.
Главный тренер «Акрона» Тедеев летом говорил, что клуб готов к трудному старту, но теперь в этом есть сомнения. Тольяттинцы долго не могли подписать новичков, но и после завершения трансферной кампании результаты не стали лучше. Серия без побед в РПЛ и Кубке России достигла 12 матчей. Более того, в последних 9 играх — 8 поражений. Неделю назад команда Тедеева влетела «Ахмату» 0:3, а 1 октября с таким же счетом проиграла в кубковой встрече «Балтике». Дзюба с 4 голами идет по прошлогоднему графику, однако других помощников в атаке у него нет.
Год назад «Акрон» сенсационно победил «Зенит» на выезде, но до этого был бит в Самаре 0:5. Возможно, мы увидим еще один разгром. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 2,08 и индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1,80.
Статистические тренды в играх «Акрона» и «Зенита»
|«Акрон»
|«Зенит»
|4 поражения в 5 последних матчах.
|4 победы подряд.
|Пропустил минимум 2 гола в 5 последних матчах.
|Пропустил всего 9 голов в 10 турах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на команду Семака: «Сейчас “Зенит” на ходу, Глушенков в огне. А “Акрон”, наоборот, в тильте. Уже поговаривают о том, что, возможно, смена тренера в “Акроне” произойдет. “Зенит” должен побеждать, учитывая, что всего 2 очка от лидера. Вряд ли снова будет такой разгром, как в прошлом сезоне. Поэтому — “победа “Зенита” и тотал меньше 4,5” за 1,9».
Ставки на матч «Акрон» — «Зенит» 4 октября 2025 года
Победа «Зенита» с форой −1,5 за 2,08.
Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1,80.