Прогноз на матч «Акрон» — «Зенит» 4 октября 2025 года: Глушенков разбушевался

Главный тренер «Акрона» Тедеев летом говорил, что клуб готов к трудному старту, но теперь в этом есть сомнения. Тольяттинцы долго не могли подписать новичков, но и после завершения трансферной кампании результаты не стали лучше. Серия без побед в РПЛ и Кубке России достигла 12 матчей. Более того, в последних 9 играх — 8 поражений. Неделю назад команда Тедеева влетела «Ахмату» 0:3, а 1 октября с таким же счетом проиграла в кубковой встрече «Балтике». Дзюба с 4 голами идет по прошлогоднему графику, однако других помощников в атаке у него нет.