Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 18 октября 2025 года: Кейн идет за «Золотым мячом»

«Боруссия» при Нико Коваче выглядит сыгранной командой, так что ее успехи не удивляют. Интересно, что Дортмунд справляется и без своего капитана Джана. «Боруссия» забивает не так много, как «Бавария», у нее 12 голов в 6 турах, зато всего 4 пропущенных. Дортмундцы уже 4 раза сыграли на ноль в чемпионате Германии. Интересно, что в 1-м туре Лиги чемпионов «Боруссия» пропустила 4 мяча от «Ювентуса», но это можно считать исключением из правила. Команда Ковача готова играть вторым номером в топ-матчах, здесь быстрые игроки, которые могут улетать в контратаки. Так что сценарий матча будет привычен и «Баварии», и «Боруссии».