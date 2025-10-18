Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 18 октября 2025 года: Кейн идет за «Золотым мячом»

В Германии сегодня встретятся две лучшие команды чемпионата. «Бавария» была хороша и в прошлом сезоне, теперь же она стала еще сильнее. Немецкий чемпион выиграл 10 матчей из 10 во всех турнирах, а Кейн забил уже 18 голов. В бундеслиге мюнхенцы на 4 очка оторвались от «Боруссии», которая тоже хороша в этом сезоне. В 9 матчах Дортмунд не потерпел ни одного поражения.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
Для букмекеров расклад в этом матче ясен. Победа «Баварии» стоит 1,41, ничья — 5,70, а победа гостей — 7,40. Голов тут ждут много, тотал больше 2,5 оценивается в 1,39, а «обе забьют» — 1,49. Поставить на то, что каждая команда забьет больше 1,5 голов можно за 4,30.
Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
Назначение Компани главным тренером «Баварии» многих удивило год назад. Но бельгиец сходу вернул чемпионскую салатницу в Мюнхен, а в этом сезоне создал настоящую машину по набору очков. «Бавария» выиграла все 6 матчей в бундеслиге с ошеломляющей разницей забитых и пропущенных +22. Даже без травмированного Мусиалы мюнхенцы меньше 3 голов не забивают. Кейн хорош и на острие атаки, и в подыгрыше — если он и дальше будет так же продуктивен, то вполне может взять «Золотой мяч». Англичанину хорошо помогают Олисе, Диас и Гнабри. «Бавария» неидеальна в обороне, но тут уже выручает Нойер.
«Боруссия» при Нико Коваче выглядит сыгранной командой, так что ее успехи не удивляют. Интересно, что Дортмунд справляется и без своего капитана Джана. «Боруссия» забивает не так много, как «Бавария», у нее 12 голов в 6 турах, зато всего 4 пропущенных. Дортмундцы уже 4 раза сыграли на ноль в чемпионате Германии. Интересно, что в 1-м туре Лиги чемпионов «Боруссия» пропустила 4 мяча от «Ювентуса», но это можно считать исключением из правила. Команда Ковача готова играть вторым номером в топ-матчах, здесь быстрые игроки, которые могут улетать в контратаки. Так что сценарий матча будет привычен и «Баварии», и «Боруссии».
«Боруссия» устояла против «Баварии» в трех последних матчах и даже один раз выиграла. Но мюнхенцы сейчас слишком сильны, чтобы эта серия продлилась. Наш прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 2,5 за 1,73 и тотал больше 3,5 за 1,90. Вряд ли нас ждет голевая засуха.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Боруссии»
|«Бавария»
|«Боруссия»
|Выиграла 10 матчей подряд.
|3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах.
|Тотал больше 2,5 прошел во всех 10 матчах.
|Тотал больше 2,5 сыграл в 2 матчах из 5 последних.
Ставки на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 18 октября 2025 года
Победа «Баварии» и тотал больше 2,5 за 1,73.
Тотал больше 3,5 за 1,90.
Венсан Компани
Нико Ковач
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
22′
Майкл Олисе
78′
Юлиан Брандт
(Юлиан Рюэрсон)
84′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
48′
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
23
Саша Боэ
84′
20
Том Бишоф
11
Николас Джексон
61′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
3
Ким Мин Джэ
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
44′
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
20′
24
Даниэль Свенссон
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
46′
5
Рами Бенсебаини
50′
13
Паскаль Грос
84′
10
Юлиан Брандт
20
Марсель Забитцер
73′
7
Джоб Беллингем
9
Серу Гирасси
84′
21
Фабиу Силва
27
Карим Адейеми
74′
14
Максимилиан Байер
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти