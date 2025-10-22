Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» 22 октября 2025 года: англичане оторвутся в Германии

«Ливерпуль» попал под огонь критики в Англии. Мало кто ожидал, что после 7 побед подряд на старте сезона последуют 4 поражения. Причин для черной серии сразу несколько. Новички еще осваиваются в команде, а прежние лидеры Салах, Мак Аллистер и ван Дейк немного сдали. В итоге у «Ливерпуля» есть проблемы как в обороне, так и в атаке, и соперники этим пользуются. Мерсисайдцы только что уступили «Манчестер Юнайтед» 1:2, пропустив решающий гол на 84-й минуте. В Лиге чемпионов у англичан победа над «Атлетико» 3:2 и поражение от «Галатасарая» 0:1.