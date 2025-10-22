Ричмонд
Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» 22 октября 2025 года: англичане оторвутся в Германии

«Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом» в матче Лиги чемпионов. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ливерпуль» прилетел во Франкфурт после 4 поражений подряд. Такого с мерсисайдцами не случалось уже 11 лет. «Айнтрахт» сейчас тоже далек от пика формы: только одна победа в последних 5 матчах. В чемпионате Германии команда Топпмеллера опустилась на 7-е место.

Коэффициенты букмекеров на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль»

Букмекеры отдают предпочтение гостям, на победу «Ливерпуля» дают коэффициент 1,62. Ничья в этом матче оценивается в 4,80, победа хозяев — в 5,00. Эксперты предполагают, что мы увидим много голов, тотал больше 2,5 стоит всего 1,34.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» попал под огонь критики в Англии. Мало кто ожидал, что после 7 побед подряд на старте сезона последуют 4 поражения. Причин для черной серии сразу несколько. Новички еще осваиваются в команде, а прежние лидеры Салах, Мак Аллистер и ван Дейк немного сдали. В итоге у «Ливерпуля» есть проблемы как в обороне, так и в атаке, и соперники этим пользуются. Мерсисайдцы только что уступили «Манчестер Юнайтед» 1:2, пропустив решающий гол на 84-й минуте. В Лиге чемпионов у англичан победа над «Атлетико» 3:2 и поражение от «Галатасарая» 0:1.

«Айнтрахт» занял третье место в Бундеслиге и благодаря этому попал в ЛЧ. Летом клуб продал Экитике «Ливерпулю» за 95 млн евро и еще нескольких футболистов. Так что спад результатов закономерен. При этом команда Топмеллера играет в чуть ли не самый веселый футбол в Европе: и сама забивает, и другим дает. В ЛЧ Франкфурт разгромил «Галатасарай» 5:1 и с таким же счетом влетел «Атлетико» в Мадриде. «Айнтрахт» может проиграть 3:4 «Униону» и выиграть 6:4 у Менхенгладбаха. Вот и сегодня на поле Deutsche Bank Park многие рассчитывают на голевое пиршество.

Сложно представить, что «Айнтрахт» остановит атаку «Ливерпуля». При этом 1−2 мяча от хозяев поля не удивят. Наш прогноз: тотал больше 3,5 за 1,87 и победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 2,37. Все-таки Слоту пора уже выбираться из кризиса.

Статистические тренды в играх «Айнтрахта» и «Ливерпуля»

«Айнтрахт»
«Ливерпуль»
Тотал больше 3,5 прошел в 9 матчах из 10.
Тотал больше 2,5 сыграл в 6 последних матчах из 7.
Проиграл 4 матча из 7 последних и пропустил в них 22 гола.
Забивал минимум один гол в 11 матчах сезона из 12.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Погребняк выбирает победу гостей: «Сложно даже сказать, почему такие результаты. Знаю только одно — “Ливерпуль” сейчас в ярости. “Айнтрахт” встретится с очень боевым противником. Моя ставка — победа “Ливерпуля” с форой −1 и коэффициентом 1,91».

Ставки на матч «Айнтрахт» — «Ливерпуль» 22 октября 2025 года

Тотал больше 3,5 за 1,87.

Победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 2,37.

