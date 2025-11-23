Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2025 года: Артета снова засушит игру

Для Франка это первое дерби Северного Лондона. Пока его стиль не близок болельщикам «Тоттенхэма», они освистали команду в матче с «Челси» (0:1). «Шпоры» слишком мало создают моментов и слишком редко бьют по воротам (меньше 10 ударов за игру). Один из факторов — много травм у атакующих футболистов. Нет Мэддисона, Кулусевски, Соланке, под вопросом Кудус и Коло Муани. «Тоттенхэм» удивил, когда в прошлом туре повел 2:1 с «Ман Юнайтед». Тогда очень удачно на замену вышел Одобер, он и организовал эти два гола. Однако «шпоры» пропустили с углового в самом конце матча.