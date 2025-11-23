Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2025 года: Артета снова засушит игру

«Арсенал» и «Тоттенхэм» упустили победы в прошлом туре, пропустив на последних минутах. Так у «канониров» прервалась 10-матчевая серия, но они продолжают уверенно лидировать в АПЛ. «Тоттенхэм» держится рядом с лидерами, что уже можно считать мини-достижением нового главного тренера Франка.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Букмекеры называют фаворитом «Арсенал», на победу «канониров» можно поставить за 1,44. Другие исходы менее вероятны: ничья стоит 4,80, победа «Тоттенхэма» — 7,80. На тотал больше 2,5 предлагают 1,85, на тотал меньше 2,5 — 2,00. Сухая победа «Арсенала» стоит 2,32.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»
«Арсенал» при Артете играет скучно и эффективно. Особенно в этом сезоне. «Канониры» — лучшая команда Англии, а возможно, и Европы, практически по всем защитным метрикам. Главная из которых — всего 5 пропущенных мячей в 11 турах. И это с учетом двух пропущенных мячей от «Сандерленда» две недели назад. Правда, выбыл защитник Габриэл, без него «канониры» не так надежны. Из хороших новостей — большая группа травмированных, включая Эдегора и Дьокереша, близка к возвращению в строй. «Арсенал» не так много создает с игры, но умеет забивать со стандартов.
Для Франка это первое дерби Северного Лондона. Пока его стиль не близок болельщикам «Тоттенхэма», они освистали команду в матче с «Челси» (0:1). «Шпоры» слишком мало создают моментов и слишком редко бьют по воротам (меньше 10 ударов за игру). Один из факторов — много травм у атакующих футболистов. Нет Мэддисона, Кулусевски, Соланке, под вопросом Кудус и Коло Муани. «Тоттенхэм» удивил, когда в прошлом туре повел 2:1 с «Ман Юнайтед». Тогда очень удачно на замену вышел Одобер, он и организовал эти два гола. Однако «шпоры» пропустили с углового в самом конце матча.
«Арсеналу» нужно воспользоваться осечками «Ман Сити» и «Ливерпуля» и увеличить от них отрыв. Наш прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,10 и тотал ударов по воротам меньше 22,5 за 1,85. По воротам «Челси» «шпоры» пробили всего 3 раза.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Тоттенхэма»
|«Арсенал»
|«Тоттенхэм»
|10 побед в последних 11 матчах.
|1 победа в 32 гостевых матчах против «Арсенала» с 1993 года.
|Выиграл 8 матчей всухую с 1 октября.
|Тотал меньше 22,5 ударов по воротам прошел в последних 4 матчах из 5.
Ставки на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2025 года
Победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2,10.
Тотал ударов по воротам меньше 22,5 за 1,85.