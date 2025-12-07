Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 7 декабря 2025 года: битва за первое место

Перед 18-м туром «Краснодар» и ЦСКА лидировали в чемпионате России. «Зенит» уже провел последний матч в 2025 году и временно вышел на первое место. У «быков» и армейцев есть шанс опередить команду Семака. В первом круге ЦСКА и «Краснодар» сыграли 1:1. На гол Кисляка ответил Кордоба.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в этом матче. Победа «быков» стоит 1,79, ничья — 3,90, а победа ЦСКА — 4,60. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,74, на тотал меньше 2,5 — за 2,10. На то, что в матче будет пенальти, дают коэффициент 2,50.
Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» в третий раз подряд сыграет дома. Перед встречей с ЦСКА команда Мусаева расправилась с «Оренбургом» в Кубке (4:0) и «Крыльями Советов» в чемпионате (5:0). «Быки» выглядят по-чемпионски и не испытывают проблем ни с созданием моментов, ни с реализацией. Вскрыть плотную оборону помогают и дальние удары, и забросы на Кордобу, и тонкие передачи в штрафную. «Краснодар» — лучшая команда РПЛ по разнице мячей (+24), тут все в порядке и в нападении, и в защите. Кордоба забил уже 69 голов за краснодарцев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Интересно, что на выезде «Краснодар» еще не проигрывал, а вот дома уступил «Локомотиву» и «Зениту».
ЦСКА с трудом находит силы на концовку первой части чемпионата. У красно-синих были тяжелые матчи с Махачкалой в Кубке и РПЛ, они проиграли «Спартаку» 0:1. В прошлом туре армейцы справились с «Оренбургом» 2:0, наконец забил Мусаев (2 гола в 16 матчах РПЛ). Тема с форвардами ЦСКА сейчас одна из главных, команде явно не хватает игрока, который умеет завершать атаки. Кисляк, Обляков, Круговой и Алвес хороши у чужой штрафной, осталось найти еще качественного центрфорварда. Армейцы также хотят усилить центр поля, зимой к ним может перейти капитан «Локо» Баринов.
Матч в первом круге был не таким ярким, как ожидалось. После обмена голами случилось спорное удаление Кордобы, и «Краснодар» засушил игру в меньшинстве. Вероятно, здесь уже ЦСКА не будет против сыграть вторым номером. Однако смогут ли армейцы отзащищаться против такого мощного «Краснодара»? Ставим все-таки на победу «быков» за 1,79 и на тотал фолов больше 28,5 за 1,85. В первом круге было 26 фолов.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и ЦСКА
|«Краснодар»
|ЦСКА
|Не проигрывает 12 матчей.
|3 победы в последних 5 матчах.
|Тотал меньше 2,5 прошел в 7 турах из последних 9.
|Тотал меньше 2,5 сыграл в 6 матчах из последних 7.
Ставки на матч «Краснодар» — ЦСКА 7 декабря 2025 года
Победа «Краснодара» за 1,79.
Тотал фолов больше 28,5 за 1,85.