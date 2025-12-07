Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА 7 декабря 2025 года: битва за первое место

«Краснодар» в третий раз подряд сыграет дома. Перед встречей с ЦСКА команда Мусаева расправилась с «Оренбургом» в Кубке (4:0) и «Крыльями Советов» в чемпионате (5:0). «Быки» выглядят по-чемпионски и не испытывают проблем ни с созданием моментов, ни с реализацией. Вскрыть плотную оборону помогают и дальние удары, и забросы на Кордобу, и тонкие передачи в штрафную. «Краснодар» — лучшая команда РПЛ по разнице мячей (+24), тут все в порядке и в нападении, и в защите. Кордоба забил уже 69 голов за краснодарцев и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Интересно, что на выезде «Краснодар» еще не проигрывал, а вот дома уступил «Локомотиву» и «Зениту».