Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» 13 декабря 2025 года: ставим против фаворита

«Челси» остается нестабильной командой. Лондонцы могут разгромить «Барселону» и уступить через три дня «Лидсу». У Марески богатый выбор игроков, но это в то же время мешает ему создать полноценный костяк. «Эвертон» же прибавил под руководством Мойеса и мечтает теперь о выходе в еврокубки.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Эвертон»
Букмекеры отдают предпочтение «Челси» в этой встрече. На команду Марески можно поставить за 1,70, на ничью — за 4,00, на «Эвертон» — за 5,20. Будет ли много голов, неясно: тотал меньше 2,5 стоит 1,94, больше 2,5 — 1,88.
Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»
«Челси» недавно выдал два ярких матча против «Барселоны» и «Арсенала». Команда Марески уверенно переиграла лидера Ла Лиги и устояла в меньшинстве с лидером АПЛ. И тут, неожиданно, у «синих» начался спад: 1:3 с «Лидсом», 0:0 с «Борнмутом» и 1:2 с «Аталантой». Мареска часто меняет стартовый состав и позиции футболистов на поле, и это не идет на пользу команде. Начинаются ошибки в обороне и не хватает качественных решений в атаке. Палмер вернулся после травмы, но ему еще надо набрать форму. «Челси» по-прежнему не хватает забивного центрфорварда, у Жоао Педро, Делапа и Гиу 4 гола на троих в АПЛ.
«Эвертон» последние годы боролся за выживание, все изменилось с возвращением Мойеса в январе 2025-го. В этом календарном году «ириски» набрали 55 очков в 34 матчах (8-е место в лиге) с новым тренером. Теперь цель «Эвертона» — попасть в еврокубки, хотя Мойес говорит об этом с осторожностью. «Ириски» взяли 12 очков в 5 последних турах и поднялись на 7-е место. «Эвертон» традиционно хорош в обороне, Пикфорд провел уже 6 сухих матчей. В атаке же, тоже традиционно, есть проблемы. Центрфорвард Барри забил первый гол только в 17-м матче за «Эвертон». Есть надежда на Дьюзбери-Холла, у экс-игрока «Челси» 3 гола в 4 последних играх.
В прошлом сезоне «ириски» создали сложности «Челси»: 0:0 дома и 0:1 на выезде. «Эвертон» играет на контратаках, такой стиль неудобен для Марески. Поражение от «Аталанты» и меньшее время для отдыха также могут сказаться. Наш прогноз: тотал меньше 2,5 голов за 1,94 и победа «Эвертона» с форой +1 за 1,70.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Эвертона»
|«Челси»
|«Эвертон»
|1 победа в 5 последних матчах.
|4 победы в последних 5 турах.
|Тотал больше 2,5 прошел в 3 матчах из последних 5.
|Ставка «обе забьют — нет» сыграла в 4 последних матчах из 5.
Ставки на матч «Челси» — «Эвертон» 13 декабря 2025 года
Тотал меньше 2,5 голов за 1,94.
Победа «Эвертона» с форой +1 за 1,70.