Прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» 13 декабря 2025 года: ставим против фаворита

«Челси» недавно выдал два ярких матча против «Барселоны» и «Арсенала». Команда Марески уверенно переиграла лидера Ла Лиги и устояла в меньшинстве с лидером АПЛ. И тут, неожиданно, у «синих» начался спад: 1:3 с «Лидсом», 0:0 с «Борнмутом» и 1:2 с «Аталантой». Мареска часто меняет стартовый состав и позиции футболистов на поле, и это не идет на пользу команде. Начинаются ошибки в обороне и не хватает качественных решений в атаке. Палмер вернулся после травмы, но ему еще надо набрать форму. «Челси» по-прежнему не хватает забивного центрфорварда, у Жоао Педро, Делапа и Гиу 4 гола на троих в АПЛ.