Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси» 20 декабря 2025 года: ждем голевую феерию

Участник Лиги чемпионов «Ньюкасл» в этом сезоне слабо выступает в Англии. Команда Хау все время находится в нижней половине турнирной таблицы. В прошлом туре «сороки» в эмоциональном дерби уступили «Сандерленду». У «Челси» лучше получается совмещать игру в Европе и АПЛ, но и у главного тренера Марески есть проблемы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Челси»
Букмекеры не знают, кого считать фаворитом в этой встрече. Победа «Ньюкасла» стоит 2,75, ничья — 3,50, а победа «Челси» — 2,60. Эксперты ожидают результативный матч, но с осторожностью: тотал больше 2,5 оценивается в 1,70.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси»
Главный тренер «Ньюкасла» Хау хочет добиться более стабильных результатов от своей команды, но пока это не получается. В декабре у «сорок» победа, ничья и поражение в АПЛ, ничья в ЛЧ с «Байером» и победа над «Фулхэмом» в Кубке лиги. «Ньюкаслу» давно не удается сыграть на ноль, он пропустил в 9 матчах подряд. Неделю назад с «Сандерлендом» все решил автогол Вольтемаде. Немец хорошо начал в Англии, но в ноябре-декабре у него только один гол в чужие ворота. Хау часто меняет стартовый состав из-за усталости футболистов и травм, возможно, в этом причина нестабильности «Ньюкасла». Впрочем, год назад команда тоже была на 12-м месте, а финишировала в итоге на пятом.
«Челси» прервал серию из матчей без побед, обыграв «Эвертон» в прошлом туре 2:0. Палмер забил первый гол после возвращения, а защитник Гюсто отдал пас и поставил точку в матче. После этого Мареска удивил, заявив, что у него были худшие 48 часов за все время в «Челси», потому что многие его не поддерживали. Тренер не расшифровал свое послание, возможно, так он реагировал на критику после неудачных матчей команды. С тех пор «синие» вышли в полуфинал Кубка лиги, победив «Кардифф» 3:1. «Челси» остается непредсказуемой командой. Лондонцы могут обыграть любого соперника, но могут и оступиться в любой момент. Мареска тоже часто ротирует состав, отсюда у футболистов нет нужной сыгранности.
В прошлом сезоне команды обменялись победами в АПЛ: «Челси» выиграл в Лондоне 2:1, а «Ньюкасл» взял реванш на своем поле 2:0. «Сороки» сейчас хуже играют в обороне, вратарь Поуп, защитники Ливраменто и Берн травмированы. «Челси» тоже небезупречен в защите, а бразильца Эстевао есть кому заменить в атаке. Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,93. Еще один вариант связан со статистикой. «Челси» победит по фолам за 1,70.
Статистические тренды в играх «Ньюкасла» и «Челси»
|«Ньюкасл»
|«Челси»
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 последних матчах из 5.
|Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» сыграла в 3 последних матчах из 5.
|Не забил только в одном матче из последних 5.
|Выиграл у «Ньюкасла» по фолам 3 матча из 4 последних.
Ставки на матч «Ньюкасл» — «Челси» 20 декабря 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,93.
«Челси» победит по фолам за 1,70.