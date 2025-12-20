Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси» 20 декабря 2025 года: ждем голевую феерию

Главный тренер «Ньюкасла» Хау хочет добиться более стабильных результатов от своей команды, но пока это не получается. В декабре у «сорок» победа, ничья и поражение в АПЛ, ничья в ЛЧ с «Байером» и победа над «Фулхэмом» в Кубке лиги. «Ньюкаслу» давно не удается сыграть на ноль, он пропустил в 9 матчах подряд. Неделю назад с «Сандерлендом» все решил автогол Вольтемаде. Немец хорошо начал в Англии, но в ноябре-декабре у него только один гол в чужие ворота. Хау часто меняет стартовый состав из-за усталости футболистов и травм, возможно, в этом причина нестабильности «Ньюкасла». Впрочем, год назад команда тоже была на 12-м месте, а финишировала в итоге на пятом.