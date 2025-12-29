Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» 30 декабря 2025 года: Мареске нужна победа

У «Борнмута» проблем еще больше. Команда Ираолы только что влетела «Брентфорду» 1:4. «Борнмут» провалил первый тайм, отыгрываться с 0:2 и 0:3 уже было поздно. Серия без побед достигла 9 матчей. Отрыв от 18-го места еще есть — 9 очков, но хватит ли его? В январе клуб может продать своего лучшего игрока Семеньо (15 голов и 6 передач в 2025-м) — и как тогда набирать очки? Ираола любит высоко прессинговать, но соперники, похоже, научились с этим справляться. «Борнмут» играл дома с «Челси» 6 декабря и был ближе к победе (0:0). У лондонцев тогда совершенно не шла игра в пас, моментов у чужих ворот было мало.