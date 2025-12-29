Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» 30 декабря 2025 года: Мареске нужна победа

«Челси» все дальше от группы лидеров в чемпионате Англии, теперь главное — попасть в Лигу чемпионов. Команда Марески только что уступила «Астон Вилле» 1:2. «Борнмут» не выигрывает уже два месяца и закономерно скатился на 15-е место. Но вылет команде Ираолы пока не грозит.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Борнмут»
Победа «Челси» в этом матче стоит 1,59, успех «Борнмута» — 5,90. Ничья оценивается в 4,30. Эксперты ждут много голов, на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,52, на тотал меньше 2,5 — за 2,50. На обе забьют дают коэффициент 1,58.
Прогноз на матч «Челси» — «Борнмут»
«Челси» хорошо начал матч с «Астон Виллой», забил гол и мог увеличить преимущество. Но, как уже бывало не раз в этом сезоне, во втором тайме что-то пошло не так. Команда Марески несколько раз ошиблась и позволила Уоткинсу сделать дубль. «Челси» в 9 матчах на «Стэмфорд Бридж» набрал только 14 очков (13-е место в АПЛ). Мареска не знает, в чем причина таких неудач, а вот критики клуба уверены, что «синим» не хватает лидеров и опытных игроков. Кроме того, нужен форвард, завершающий атаки. У Жоао Педро лишь 6 голов в 18 турах.
У «Борнмута» проблем еще больше. Команда Ираолы только что влетела «Брентфорду» 1:4. «Борнмут» провалил первый тайм, отыгрываться с 0:2 и 0:3 уже было поздно. Серия без побед достигла 9 матчей. Отрыв от 18-го места еще есть — 9 очков, но хватит ли его? В январе клуб может продать своего лучшего игрока Семеньо (15 голов и 6 передач в 2025-м) — и как тогда набирать очки? Ираола любит высоко прессинговать, но соперники, похоже, научились с этим справляться. «Борнмут» играл дома с «Челси» 6 декабря и был ближе к победе (0:0). У лондонцев тогда совершенно не шла игра в пас, моментов у чужих ворот было мало.
Сейчас «Челси» пора исправляться и за тот матч, и за поражение от «Виллы». Наш прогноз: победа «Челси» и тотал меньше 4,5 за 2,17. Еще один вариант — индивидуальный тотал угловых «Борнмута» больше 4,5 за 2,18. В недавнем матче с «Челси» их было ровно 5, а в с «Брентфордом», несмотря на счет 1:4, целых 15.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Борнмута»
|«Челси»
|«Борнмут»
|1 победа в последних 6 турах.
|4 ничьих и 5 поражений в последних 9 турах.
|Тотал меньше 4,5 прошел в 17 из 18 матчей в АПЛ.
|Подал 5 угловых и больше в 5 из 7 последних матчей с «Челси».
Ставки на матч «Челси» — «Борнмут» 30 декабря 2025 года
Победа «Челси» и тотал меньше 4,5 за 2,17.
Индивидуальный тотал угловых «Борнмута» больше 4,5 за 2,18.