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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Норвегии без Йоханнеса Бё уверенно выиграла эстафету

Мужская сборная Норвегии досрочно выиграла общий зачет эстафетных гонок.

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Источник: AP 2023

Мужская эстафета прошла в немецком Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира.

Победу одержала сборная Норвегии — Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен. Лидер Кубка мира сезона-2023/24 Йоханнес Бё пропускал гонку из-за плохого самочувствия.

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла четвертую эстафетную гонку из 4 проведенных, досрочно выиграв «Малый хрустальный глобус».

Также на пьедестале почета в Рупольдинге оказались биатлонистки из Германии (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) и Италии (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель).

Сборная Франции, ранее дважды занимавшая второе место в эстафете, на этот раз не попала в тройку призеров, завершив соревнования на четвертом месте.

Следующая эстафета состоится уже в рамках чемпионата мира, который будет проведен в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля.

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