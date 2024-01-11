Латыпов не смог победить в суперспринте на ЧР по биатлону

Победителем в дисциплине суперспринт стал Александр Бектуганов, он преодолел дистанцию в 5 км за 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял трехкратный призер Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов, он отстал от Бектуганова на 3,3 секунды, допустив семь промахов. Тройку лидеров замкнул Александр Корнев, он уступил лидеру 4 секунды, а на огневых рубежах допустил пять промахов.