Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Сочи
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Вегас
30
Хоккей. НХЛ
12.01
Баффало
Оттава
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
12.01
Детройт
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.01
Каролина
Анахайм
Хоккей. НХЛ
12.01
Монреаль
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
12.01
Питтсбург
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
12.01
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.01
Флорида
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
12.01
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.01
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.01
Сент-Луис
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Миннесота
72
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Монреаль
Б
32
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
28Матч звезд КХЛ
14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Латыпов не смог победить в суперспринте на ЧР по биатлону

Трехкратный призер Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов занял второе место в суперспринте на чемпионате России по биатлону.

Наверх
Источник: СБР

Победителем в дисциплине суперспринт стал Александр Бектуганов, он преодолел дистанцию в 5 км за 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял трехкратный призер Олимпийских игр в Пекине Эдуард Латыпов, он отстал от Бектуганова на 3,3 секунды, допустив семь промахов. Тройку лидеров замкнул Александр Корнев, он уступил лидеру 4 секунды, а на огневых рубежах допустил пять промахов.

Ранее Тамара Дербушева выиграла аналогичную дисциплину среди женщин.

Чемпионат России по биатлону, проходящий в Чайковском, завершится 14 января.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 World Taekwondo примет решение по допуску россиян на ОИ в апреле
Самолет сборной Гамбии совершил экстренную посадку по пути на...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь