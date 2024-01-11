Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону

Дербушева преодолела дистанцию за 23 минуты 10 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла белорусская спортсменка Анна Сола, она отстала от россиянки на 1,2 секунды, допустив пять промахов. Тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко, допустившая четыре промаха, она уступила победительнице 1,6 секунды.