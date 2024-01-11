Дербушева выиграла суперспринт на чемпионате России по биатлону
Тамара Дербушева одержала победу в суперспринте на чемпионате России по биатлону, проходящем в Чайковском.
Тамара Дербушева одержала победу в суперспринте на чемпионате России по биатлону, проходящем в Чайковском.
Дербушева преодолела дистанцию за 23 минуты 10 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла белорусская спортсменка Анна Сола, она отстала от россиянки на 1,2 секунды, допустив пять промахов. Тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко, допустившая четыре промаха, она уступила победительнице 1,6 секунды.
Ранее стало известно, что командные гонки на ЧР перенесли из-за погоды с 12-го на 13 января. Решение о переносе гонок на пятницу, приняли из-за неблагоприятного прогноза погоды на субботу в Чайковском.
Чемпионат России по биатлону завершится 14 января.