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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Белорус Лазовский выиграл индивидуальную гонку на этапе КР

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский выиграл индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубка России в Ижевске.

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Источник: Reuters

Дмитрий Лазовский преодолел 20-километровую дистанцию за 55 минут 18,8 секунды и допустил один промах.

Второе место занял Никита Поршнев (+1,6 с одним промахом). Замкнул тройку Эдуард Латыпов (+56,2 с тремя промахами).

18 января также состоится индивидуальная гонка на 15 км у женщин.

Четвертый этап Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка» проходит с 18 по 21 января. В программе запланированы индивидуальные гонки, спринты и большие масс-старты.

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