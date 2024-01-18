Белорус Лазовский выиграл индивидуальную гонку на этапе КР

Дмитрий Лазовский преодолел 20-километровую дистанцию за 55 минут 18,8 секунды и допустил один промах.

Второе место занял Никита Поршнев (+1,6 с одним промахом). Замкнул тройку Эдуард Латыпов (+56,2 с тремя промахами).

18 января также состоится индивидуальная гонка на 15 км у женщин.