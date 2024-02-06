Дмитрий Губерниев снялся в сериале «Сергий против нечисти. Яга»

«Я немного изучал на своем дебютанском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Губерниева.