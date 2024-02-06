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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Губерниев снялся в сериале «Сергий против нечисти. Яга»

Спортивный комментатор сыграл самого себя в третьем сезоне комедийного сериала.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от съемок в сериале.

«Я немного изучал на своем дебютанском уровне систему Станиславского, пытался сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах как человека не самого приятного. Но, мне кажется, образ получился обаятельным, и я даже по здоровому обаянию тут соперничал с Хрусталевым», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Губерниева.

По сюжету сериала в современной Москве начинают пропадать знаменитости и обычные люди. За всеми преступлениями стоит настоящая нечисть, и за расследования берутся уже знакомые по предыдущим сезонам герои — охотник за нечистью Сергий (Роман Маякин) и капитан полиции Катя (Лукерья Ильяшенко).

 Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании по футболу
Дмитрий Губерниев снялся в сериале «Сергий против нечисти. Яга»
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