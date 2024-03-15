Дмитрий Губерниев рассказал, какой репортаж считает неудачным

«В 2013-м году Крюков и Петухов стали чемпионами мира, выиграв командный спринт. Я накануне из Италии полетел в Москву на важное мероприятие — по согласованию с руководством, конечно. Потом сильно заболела мама. Задержался еще в Москве. Не спал две ночи. Вернулся. По дороге машина застряла, кое-как доехал до гонки. В итоге у меня Петтер Нортуг постоянно бежал в паре с Петтером Нортугом. Нортуг передает эстафету Нортугу, сейчас бежит Нортуг, а потом — Нортуг. Редактор бесконечно поправлял, но я просто засыпал от усталости. Однако этого вообще никто не запомнил, потому что Никита и Леха стали чемпионами мира. Все счастливы! Исключить все оговорки в прямом эфире невозможно. Но я понимаю, что зрителя не волнует, сколько я спал, что у меня болит и что происходит в личной жизни, поэтому профессионально подхожу к любимой работе», — рассказал комментатор.

«В далеком 2005-м у меня был репортаж о соревнованиях двоеборцев. И там бесконечно переносились прыжки с трамплина. Я комментировал часа 4, когда не было вообще ничего. После этого мне позвонил Владимир Гескин, тогда один из руководителей “Спорт-Экспресса”, и сказал, что это было эпично — вся редакция смотрела. Не знаю, сохранился ли где-то репортаж.



Еще была Барселона-2013 — там Ефимова стала чемпионкой мира по плаванию. Я тогда просто оборзел! Моя комментаторская позиция была на самом верху. Так я бросил микрофон, сказал, что попробую привести Юлю — и рванул вниз. Перехватил нашу героиню — она вся мокрая, только после заплыва. Все объяснил. И она перепрыгнула через рекламный бортик — и прямо в купальнике, вопреки всем нормам регламента, побежала на позицию. Ребята из FINA сказали, что никогда не видели ничего подобного и это жесткое нарушение всех канонов. А потом добавили, что я, бешеный русский, настолько молодец, что они даже наказывать не станут», — добавил Губерниев.