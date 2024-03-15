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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Вяльбе нужно постоянно говорить: «Вы просто богиня»

Дмитрий Губерниев рассказал о том, как во время интервью необходимо общаться с Еленой Вяльбе, и противопоставил ее Станиславу Черчесову.

Источник: РИА "Новости"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью для Sports.ru ответил на вопрос, насколько ему внутренне комфортно во время эфира задавать собеседникам жесткие вопросы.

— Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня».

А есть такие, как Черчесов. Он знает, что я буду поддавливать. Что я буду ершистым. Но все равно приходит ко мне, не боится. Ему интересно. Прямой эфир — это всегда пикировка. Но умным людям аргументированно спорить интересно, — сказал Дмитрий Губерниев.

«Каждый человек на телевидении знает, что я никогда не буду подставкой для микрофона. Задавать даже самые неудобные вопросы мне нравится, потому что исхожу из того, что ко мне на эфир приходят умные люди», — добавил спортивный комментатор.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе преступницей из-за падения лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Также комментатор рассказал о том, что ФЛГР запретила ему жить в домике на стадионе во время чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдет в Архангельской области с 16 по 24 марта.

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