Губерниев: Вяльбе нужно постоянно говорить: «Вы просто богиня»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью для Sports.ru ответил на вопрос, насколько ему внутренне комфортно во время эфира задавать собеседникам жесткие вопросы.

— Есть категория людей, как, например, Елена Вяльбе, которым в интервью нужно постоянно говорить: «Вы самая лучшая в мире. Нет, вы не поняли: самая лучшая в мире. Вы просто богиня».

А есть такие, как Черчесов. Он знает, что я буду поддавливать. Что я буду ершистым. Но все равно приходит ко мне, не боится. Ему интересно. Прямой эфир — это всегда пикировка. Но умным людям аргументированно спорить интересно, — сказал Дмитрий Губерниев.

«Каждый человек на телевидении знает, что я никогда не буду подставкой для микрофона. Задавать даже самые неудобные вопросы мне нравится, потому что исхожу из того, что ко мне на эфир приходят умные люди», — добавил спортивный комментатор.