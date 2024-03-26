Латыпов не смог выиграть гонку преследования на ЧР по биатлону
Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.
Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.
Победителем гонки на 12,5 км стал Иван Колотов, представляющий Пермский край. Он преодолел дистанцию за 36 минут 35,9 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, он стартовал с 16-й позиции и отстал от лидера на 8,1 секунды, допустив два промаха. Третьим стал представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов, уступивший Колотову 8,3 секунды. Латыпов начал гонку с девятой позиции и допустил четыре промаха на огневых рубежах.
Четвертое время показал серебряный призер Олимпиады Антон Смольский из Белоруссии (1 промах, +9,4), замкнул топ-5 победитель спринтерской гонки Карим Халили (4 промаха, +12,8).
Ранее Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону.
Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.