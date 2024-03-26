Латыпов не смог выиграть гонку преследования на ЧР по биатлону

Победителем гонки на 12,5 км стал Иван Колотов, представляющий Пермский край. Он преодолел дистанцию за 36 минут 35,9 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов, выступающий за Тюменскую область, он стартовал с 16-й позиции и отстал от лидера на 8,1 секунды, допустив два промаха. Третьим стал представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов, уступивший Колотову 8,3 секунды. Латыпов начал гонку с девятой позиции и допустил четыре промаха на огневых рубежах.