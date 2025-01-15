Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, не попав даже в топ-80

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё провел свою худшую гонку в карьере, заняв только 85 место. Индивидуальный старт на 20 км прошёл в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).
Бё смог преодолеть дистанцию за 55 минут 18,2 секунды. Он пять раз промахнулся на огневых рубежах.
Победителем стал другой норвежец Вебьёрн Сёрум. Он финишировал с результатом 47 минут 30.0 секунды и не промахнулся ни на одном огневом рубеже. Француз Эмильен Клод стал вторым, отстав от лидера на 52,1 секунды. Замкнул тройку лидеров латвиец Андрей Расторгуев с отставанием 56,8 секунд.
До этого самым плохим результатом Бё было 68-е место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске (сезон‑2014/2015) и 67‑е место в индивидуальной гонке в Сочи (сезон‑2012/2013).
На предыдущих четырёх этапах этого сезона Йоханнес забирал хотя бы одно призовое место. Сейчас 31‑летний норвежец лидирует в зачете этого сезона с 662 баллами, в Кубке наций сборная Норвегии вторая, у них 3701 очко.