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Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, не попав даже в топ-80

Пятикратный олимпийский чемпион, четырехкратный обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё в индивидуальной гонке пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 отстал от победителя на 7 минут и 48,2 секунды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё провел свою худшую гонку в карьере, заняв только 85 место. Индивидуальный старт на 20 км прошёл в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

Бё смог преодолеть дистанцию за 55 минут 18,2 секунды. Он пять раз промахнулся на огневых рубежах.

Победителем стал другой норвежец Вебьёрн Сёрум. Он финишировал с результатом 47 минут 30.0 секунды и не промахнулся ни на одном огневом рубеже. Француз Эмильен Клод стал вторым, отстав от лидера на 52,1 секунды. Замкнул тройку лидеров латвиец Андрей Расторгуев с отставанием 56,8 секунд.

До этого самым плохим результатом Бё было 68-е место в спринте на этапе в Ханты-Мансийске (сезон‑2014/2015) и 67‑е место в индивидуальной гонке в Сочи (сезон‑2012/2013).

На предыдущих четырёх этапах этого сезона Йоханнес забирал хотя бы одно призовое место. Сейчас 31‑летний норвежец лидирует в зачете этого сезона с 662 баллами, в Кубке наций сборная Норвегии вторая, у них 3701 очко.