Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, не попав даже в топ-80

Победителем стал другой норвежец Вебьёрн Сёрум. Он финишировал с результатом 47 минут 30.0 секунды и не промахнулся ни на одном огневом рубеже. Француз Эмильен Клод стал вторым, отстав от лидера на 52,1 секунды. Замкнул тройку лидеров латвиец Андрей Расторгуев с отставанием 56,8 секунд.