Биатлонист завершил сезон из-за травм, полученных от тренера

Во время ЧМ-2025, который завершился на прошлой неделе в швейцарском Ленцерхайде, Брицис, по словам Расторгуева, пришел в гостиничный номер спортсмена, обвинил его в краже лыж и избил. Во время драки тренер разбил ему нос и сломал палец. Расторгуев заявил, что Брицис был в «неадекватном состоянии» и отказался возвращаться в сборную, пока он там работает.