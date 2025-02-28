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Биатлонист завершил сезон из-за травм, полученных от тренера

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев сообщил, что пропустит остаток нынешнего сезона из-за травм, полученных в драке со своим тренером Илмарсом Брицисом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

36-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фото из больничной палаты со сломанным забинтованным мизинцем.

«К сожалению, последний мой старт в нынешнем сезоне уже прошел. Палец сломан, а Андрей — нет. Всем спасибо за поддержку», — написал Расторгуев.

Источник: Соцсети

Во время ЧМ-2025, который завершился на прошлой неделе в швейцарском Ленцерхайде, Брицис, по словам Расторгуева, пришел в гостиничный номер спортсмена, обвинил его в краже лыж и избил. Во время драки тренер разбил ему нос и сломал палец. Расторгуев заявил, что Брицис был в «неадекватном состоянии» и отказался возвращаться в сборную, пока он там работает.

Брицис не стал отрицать, что применил силу, чтобы обезопасить свою семью, жену и ребенка, которые присутствовали при конфликте.

В латвийской федерации биатлона (LBF) потребовали от обоих участников конфликта письменное объяснение ситуации. Полиция Латвии начала проверку инцидента. Позднее Брицис покинул латвийскую сборную, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

Брицис является самым титулованным латвийским биатлонистом за всю историю. На его счету две бронзовые медали чемпионатов мира (2001, 2005) и семь подиумов на этапах Кубка мира. Брицис закончил спортивную карьеру в 2018 году в возрасте 47 лет и перешел на тренерскую работу.

Расторгуев завоевал серебряную медаль в масс-старте и финишировал четвертым в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2024 года в Нове-Место. Также 36-летний биатлонист является двукратным чемпионом Европы (2014, 2018).