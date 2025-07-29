Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, немка Лаура Дальмайер серьезно пострадала во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на ее менеджера.
31-летняя Дальмайер попала под камнепад в понедельник, 28 июля, около полудня по местному времени на высоте около 5700 м. Из-за сохраняющегося высокого риска камнепадов до сих пор никому не удалось добраться до нее.
Дальмайер совершала восхождение со своим напарником по связке на пик Лайла высотой 6069 м, когда произошел несчастный случай. Напарник сразу вызвал экстренные службы, и спасательные работы были начаты немедленно.
Бывшая биатлонистка — сертифицированный горный и горнолыжный гид, действующий сотрудник горноспасательной службы и имеет репутацию опытной альпинистки.
Лаура Дальмайер в 2018 году завоевала на Олимпиаде в Пхенчхане золотые в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Дальмайер завершила карьеру в 2019 году. Помимо занятий альпинизмом и скалолазанием, бывшая биатлонистка в последнее время работала телевизионным экспертом на канале ZDF.