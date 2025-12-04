Губерниев: Белорусы не стали возвращаться на турниры без россиян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Беларусь постоянно ведет переговоры с Международным союзом биатлонистов (IBU) и уже могла начать процедуру возвращения на международные старты.
«Белорусы ни на день не прекращают контактов с IBU, постоянная переписка, туда Андриан Цыбульский очень много ездил. Ездил ли туда Виктор Майгуров — информации пока нет. У белорусов был момент, когда они гипотетически могли бы начать процедуру возвращения на международные старты, но белорусы повели себя блестяще: если возвращаться — только с русским. И за это, сябры, спасибо вам большое», — приводит слова Губерниева телеграм-канал «Матч! Биатлон и лыжи».
21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
2 декабря суд признал требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.
Позднее все лыжники сборной России подали заявки на получение нейтрального статуса в FIS.