Биатлонист Самуэльссон убежден, что его соперники принимают допинг

«Мне кажется, что два или три процента участников соревнований находятся или находились под воздействием допинга. Случаи допинга бывают, было бы странно ожидать, что все вдруг перестанут этим заниматься. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь с людьми, принимающими допинг. Это плохо, следует проводить больше тестов. В то же время эта тенденция наблюдается уже несколько лет, и я задавался вопросом, почему это происходит», — сказал Самуэльссон телеканалу SVT.