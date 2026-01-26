Биатлонист Самуэльссон убежден, что его соперники принимают допинг

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон убежден, что его соперники принимают допинг, и выступает за то, чтобы контрольные тесты проводились чаще.
«Мне кажется, что два или три процента участников соревнований находятся или находились под воздействием допинга. Случаи допинга бывают, было бы странно ожидать, что все вдруг перестанут этим заниматься. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь с людьми, принимающими допинг. Это плохо, следует проводить больше тестов. В то же время эта тенденция наблюдается уже несколько лет, и я задавался вопросом, почему это происходит», — сказал Самуэльссон телеканалу SVT.
Так швед прокомментировал результаты опроса среди спортсменов, согласно которым 50% респондентов за год ни разу не проходили допинг-контроль. Опрос проводился телеканалами SVT, NRK, Yle и DR.
Отметим, Самуэльссон одержал победу в спринте на пятом этапе Кубке мира 17 января 2025 года. В текущем сезоне-2025/2026 швед за шесть этапов Кубка мира заработал девять наград и только в последнем минувшем этапе в Чехии остался за пределами топ-10 на масс-старте и индивидуальной гонке 15 км. Ранее он оставался за пределами десятки лучших только однажды в этом сезоне.