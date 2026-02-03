Уличенная в допинге биатлонистка исключена из состава на ОИ

В отношении Пасслер на данный момент проводится расследование для уточнения фактов.
— Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации, — приводит слова главы FISI Флавио Рода пресс-служба организации.
Накануне стало известно, что 24-летняя Пасслер сдала положительный тест во внесоревновательный период на запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов.
Ребекка Пасслер на юниорском и молодежном уровне завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира спортсменка дважды стала бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира Пасслер находится на 33-м месте в общем зачете.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.
На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.