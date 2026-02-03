Уличенная в допинге биатлонистка исключена из состава на ОИ

Ребекка Пасслер на юниорском и молодежном уровне завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира спортсменка дважды стала бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира Пасслер находится на 33-м месте в общем зачете.