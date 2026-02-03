Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уличенная в допинге биатлонистка исключена из состава на ОИ

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер выведена из состава сборной на Олимпийские игры после того, как сдала положительный допинг‑тест, сообщается на сайте Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В отношении Пасслер на данный момент проводится расследование для уточнения фактов.

— Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации, — приводит слова главы FISI Флавио Рода пресс-служба организации.

Накануне стало известно, что 24-летняя Пасслер сдала положительный тест во внесоревновательный период на запрещенный препарат летрозол, используемый для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов.

Ребекка Пасслер на юниорском и молодежном уровне завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира спортсменка дважды стала бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира Пасслер находится на 33-м месте в общем зачете.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.

На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.