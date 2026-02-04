Гренландская биатлонистка назвала Трампа идиотом

«Дональд Трамп — полный идиот. Он не понимает нашей культуры и того, какое общество существует в Гренландии. Я катаюсь на лыжах и тренируюсь стрелять холостыми патронами, однако как мне игнорировать тех, кто, катаясь на лыжах, руководствуется подобными взрывоопасными идеями и готовится стрелять настоящими пулями?
Трамп безумен, никогда не знаешь, являются ли его угрозы провокацией или он говорит серьезно. Но мы просто хотим жить в мире, спокойствии. Если я сделаю какое-то заявление во время Олимпиады, вероятно, больше не смогу въехать в США. Но, учитывая все обстоятельства, меня это вполне устроит», — сказала Слеттемарк.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США. По словам американского лидера, Дания не способна обеспечить безопасность острова и не реализует все его возможности в полной мере. Стремление Трампа получить контроль над Гренландией вызвало широкий международный резонанс.
24-летняя Слеттемарк выступит на Олимпийских играх во второй раз. На Олимпиаде-2022 в Пекине она заняла 53-е место в индивидуальной гонке и 65-е — в спринте. Слеттемарк выступала под флагом Дании и была единственной биатлонисткой на Олимпиаде от этой страны. В этом году она будет представлять Данию вместе со своим 21-летним братом Сондре.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо.