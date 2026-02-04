Гренландская биатлонистка назвала Трампа идиотом

«Дональд Трамп — полный идиот. Он не понимает нашей культуры и того, какое общество существует в Гренландии. Я катаюсь на лыжах и тренируюсь стрелять холостыми патронами, однако как мне игнорировать тех, кто, катаясь на лыжах, руководствуется подобными взрывоопасными идеями и готовится стрелять настоящими пулями?



Трамп безумен, никогда не знаешь, являются ли его угрозы провокацией или он говорит серьезно. Но мы просто хотим жить в мире, спокойствии. Если я сделаю какое-то заявление во время Олимпиады, вероятно, больше не смогу въехать в США. Но, учитывая все обстоятельства, меня это вполне устроит», — сказала Слеттемарк.