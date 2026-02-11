Бывшая девушка Легрейда ответила ему после признания в измене

Накануне Легрейд стал обладателем бронзовой награды Олимпийских игр в индивидуальной гонке на 20 км. После этого спортсмен публично признался в любви своей девушке и рассказал, что изменил ей несколько месяцев назад.
Девушка, решившая не раскрывать свое имя, ответила биатлонисту.
«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу.
Хочу выразить благодарность моей семье и друзьям, что были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я», — приводит слова девушки издание VG.
Стурла Холм Легрейд завоевал первую личную олимпийскую медаль в карьере. Ранее на Играх в Пекине в составе сборной Норвегии он стал обладателем золотой награды в эстафете.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.