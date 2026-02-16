Виттоцци: Рада быть первой чемпионкой ОИ из Италии

15 февраля итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
— Лиза, поздравляем! Какие ощущения, первая олимпийская золотая медаль в твоей карьере, да ещё и дома, при всех болельщиках, которые не хотят покидать стадион?
— Да, это потрясающе. Я провела идеальную гонку и очень горжусь собой. И ещё вся публика здесь, которая болела за меня, это было очень эмоционально, и я наслаждалась каждой секундой.
— Что было самым трудным?
— Ничего, потому что сегодня я была довольно спокойна, показала свой лучший биатлон, действительно счастлива!
— Ты знаешь, что это первая олимпийская золотая медаль для Италии в биатлоне за всю историю?
— Да, знаю. Очень рада, что именно я стала первой, — приводит слова Виттоцци Okko Sport.
Долгие годы лидером сборной Италии по биатлону была двукратная обладательница Кубка мира Доротея Вирер, которая завоевала четыре олимпийские медали, но ни разу не становилась первой на Играх. СМИ писали о многолетнем конфликте между Вирер и Виттоцци, однако перед домашней Олимпиадой спортсменки помирились.
Виттоцци 31 год, ранее на Играх в Италии она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете. Также спортсменка является двукратной чемпионкой мира (2023, 2024) и занимала первое место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2023/24.