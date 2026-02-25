Ричмонд
Шипулин: была бы вся сборная на Олимпиаде, победили бы всех

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин оценил выступление российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились в воскресенье, 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов. Единственную медаль выиграл ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро в спринте.

«Я смотрел не все старты, но следил за нашими ребятами. Они, конечно, молодцы, поскольку выступили при такой конкуренции, в условиях того, что долго не соревновались раньше на международных стартах. Была бы вся сборная на Играх, думаю, что всех победили бы», — сказал Шипулин.

Победу в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2026 одержала Норвегия, чьи спортсмены завоевали рекордную 41 медаль, из которых 18 — золотые. Норвежцы побеждали в медальном зачете на пяти из семи зимних Игр в XXI веке.

Единственный раз Россия выгрывала неофициальный олимпийский медальный зачет в 1994 году на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Тогда российские спортсмены завоевали 23 медали, из которых 11 были золотыми.

Также Россия побеждала в неофициальном медальном зачете домашней Олимпиады 2014 года в Сочи, однако впоследствии из-за допингового скандала российских спортсменов лишили четырех медалей, из-за чего сборная откатилась на второе место, пропустив вперед Норвегию.

Антон Шипулин был лишен золотой медали Олимпиады-2014 за победу в эстафетной гонки из-за нарушения антидопинговых правил другим спортсменом — Евгением Устюговым. При этом сам Шипулин отказался возвращать свою олимппийскую медаль и продолжает хранить ее у себя.

