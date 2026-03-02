Шипулин: Готов забрать медали у друзей, чтобы наших вернули

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.
Антон Шипулин был лишен золотой медали Олимпиады-2014 за победу в эстафетной гонки из-за нарушения антидопинговых правил Устюговым. При этом сам Шипулин отказался возвращать свою олимпийскую медаль и продолжает хранить ее у себя.
«Если ставят вопрос ребром, то я готов даже свои российские медали отдать, если бы готовы были вернуть наших спортсменов с флагом и с гимном на международную арену. Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши не мучались и выступали на мировой арене. Медаль — это железка, а память на века. У нас мастеров много, можно сделать реплику», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ранее сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) «настойчиво требует» возврата золотых медалей за мужскую эстафету на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По словам Майгурова, отказ может помешать возвращению российских биатлонистов на международные старты.