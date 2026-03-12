Ричмонд
Легрейд стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Отепя

Он завоевал золото на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, куда пока не допущены российские атлеты.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем спринта на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония). Легрейд преодолел дистанцию в 10 км за 23.28,5, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 10,7 секунды, 0 промахов), третье место занял немец Филипп Наврат (+17,8; 0 промахов).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.

Напомним, ранее Легрейд выступал на Олимпиаде в Италии, где после одной из гонок признался, что изменил своей девушке за неделю до олимпийского турнира и очень сожалеет об этом.