Норвежский биатлонист потерял память после падения

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал поделился подробностями о потере памяти после падения на лыжной прогулке, сообщает NRK.
В начале мая 24-летний спортсмен катался на лыжах вместе со своей девушкой, биатлонисткой Гру Рандбю. «Мы просто шли по насту, а на спуске пошел плотный снег, из-за которого я перестал четко видеть. В итоге я упал и ударился головой», — рассказал Ульдал.
После падения у спортсмена появились серьезные симптомы: «Когда память начала возвращаться, первое, что я сделал — пошевелил пальцами ног. Я был безумно благодарен, что меня не парализовало. До сих пор не помню ничего с момента перед падением и примерно до того, как оказался в больнице», — добавил он.
Ульдал стал серебряным призером мужской эстафеты 4×7,5 км на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо. В общем зачете Кубка мира сезона-2025/2026 он занял 12-е место.