Умер серебряный призер Олимпиады 1984 года Евгений Белоусов

Источник: rusluge.ru

Как сообщает ТАСС, серебряный призер Олимпийских игр 1984 года саночник Евгений Белоусов умер на 62-м году жизни.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушел из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении Федерации санного спорта России.