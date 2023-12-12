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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер серебряный призер Олимпиады 1984 года Евгений Белоусов

В период спортивной карьеры Белоусов выступал в двухместных санях вместе с Александром Беляковым.

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Источник: rusluge.ru

Как сообщает ТАСС, серебряный призер Олимпийских игр 1984 года саночник Евгений Белоусов умер на 62-м году жизни.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Белоусова. Легендарный спортсмен ушел из жизни в возрасте 61 года. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом и тренером, прославившим свою Родину на арене мирового спорта. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении Федерации санного спорта России.

На Олимпиаде 1984 года в Сараеве Белоусов вместе с Беляковым занял второе место, уступив представителям ФРГ Хансу Штангассингеру и Францу Вембахеру. Это единственная олимпийская медаль в санях-двойках для отечественного спорта. Также Белоусов был бронзовым призером чемпионата мира 1989 года, чемпионом Европы 1986 года.

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